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ОНФ и Минздрав запустили горячую линию по вакцинации
ОНФ и Минздрав запустили горячую линию по вакцинации - РИА Новости, 01.07.2021
ОНФ и Минздрав запустили горячую линию по вакцинации
Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом РФ запускает горячую линию по вакцинации, сообщили в пресс-службе ОНФ. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:43
2021-07-01T17:43
2021-07-01T17:43
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом РФ запускает горячую линию по вакцинации, сообщили в пресс-службе ОНФ."Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом России запускает круглосуточную горячую линию 8 800 200 34 11, чтобы прояснить интересующие граждан вопросы о вакцинации. Номер уже хорошо известен по всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе", - говорится в сообщении.Горячая линия ОНФ должна ответить гражданам на самые распространенные и активно обсуждаемые в сети вопросы, эксперты Народного фронта отобрали их и попросили прокомментировать лучших врачей России.Среди докторов, ответивших на вопросы о вакцинации для горячей линии, - сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева.Кроме того, на вопросы ответили высококвалифицированные медики, ведущие популярные блоги в Instagram.
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ОНФ и Минздрав запустили горячую линию по вакцинации
ОНФ совместно с Минздравом запустили горячую линию по вакцинации