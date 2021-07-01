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ОНФ и Минздрав запустили горячую линию по вакцинации
ОНФ и Минздрав запустили горячую линию по вакцинации - РИА Новости, 01.07.2021
ОНФ и Минздрав запустили горячую линию по вакцинации
Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом РФ запускает горячую линию по вакцинации, сообщили в пресс-службе ОНФ. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:43
2021-07-01T17:43
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом РФ запускает горячую линию по вакцинации, сообщили в пресс-службе ОНФ."Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом России запускает круглосуточную горячую линию 8 800 200 34 11, чтобы прояснить интересующие граждан вопросы о вакцинации. Номер уже хорошо известен по всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе", - говорится в сообщении.Горячая линия ОНФ должна ответить гражданам на самые распространенные и активно обсуждаемые в сети вопросы, эксперты Народного фронта отобрали их и попросили прокомментировать лучших врачей России.Среди докторов, ответивших на вопросы о вакцинации для горячей линии, - сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева.Кроме того, на вопросы ответили высококвалифицированные медики, ведущие популярные блоги в Instagram.
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ОНФ и Минздрав запустили горячую линию по вакцинации
17:43 01.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди в пункте вакцинации против COVID-19
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ОНФ совместно с Минздравом запустили горячую линию по вакцинации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом РФ запускает горячую линию по вакцинации, сообщили в пресс-службе ОНФ.
"Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом России запускает круглосуточную горячую линию 8 800 200 34 11, чтобы прояснить интересующие граждан вопросы о вакцинации. Номер уже хорошо известен по всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе", - говорится в сообщении.
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18 июня, 12:41
Горячая линия ОНФ должна ответить гражданам на самые распространенные и активно обсуждаемые в сети вопросы, эксперты Народного фронта отобрали их и попросили прокомментировать лучших врачей России.
Среди докторов, ответивших на вопросы о вакцинации для горячей линии, - сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева.
Кроме того, на вопросы ответили высококвалифицированные медики, ведущие популярные блоги в Instagram.
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