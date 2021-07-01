https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739458688.html

ОНФ и Минздрав запустили горячую линию по вакцинации

ОНФ и Минздрав запустили горячую линию по вакцинации - РИА Новости, 01.07.2021

ОНФ и Минздрав запустили горячую линию по вакцинации

Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом РФ запускает горячую линию по вакцинации, сообщили в пресс-службе ОНФ. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:43

2021-07-01T17:43

2021-07-01T17:43

распространение коронавируса

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом РФ запускает горячую линию по вакцинации, сообщили в пресс-службе ОНФ."Общероссийский народный фронт совместно с Минздравом России запускает круглосуточную горячую линию 8 800 200 34 11, чтобы прояснить интересующие граждан вопросы о вакцинации. Номер уже хорошо известен по всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе", - говорится в сообщении.Горячая линия ОНФ должна ответить гражданам на самые распространенные и активно обсуждаемые в сети вопросы, эксперты Народного фронта отобрали их и попросили прокомментировать лучших врачей России.Среди докторов, ответивших на вопросы о вакцинации для горячей линии, - сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и профессор, доктор медицинских наук Елена Малышева.Кроме того, на вопросы ответили высококвалифицированные медики, ведущие популярные блоги в Instagram.

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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