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Власти Москвы рассказали, от чего зависит развитие ситуации по COVID-19
Власти Москвы рассказали, от чего зависит развитие ситуации по COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021
Власти Москвы рассказали, от чего зависит развитие ситуации по COVID-19
Ситуация с коронавирусом в Москве напряженная, выход из нее зависит от того, насколько быстро москвичи привьются, сообщил журналистам глава столичного... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:56
2021-07-01T12:56
2021-07-01T13:02
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
алексей хрипун
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве напряженная, выход из нее зависит от того, насколько быстро москвичи привьются, сообщил журналистам глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."Ситуация достаточно напряженная. Период, когда станет полегче, напрямую, прежде всего, зависит от того, как быстро москвичи привьются. Для этого есть все условия", - сказал Хрипун.
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, алексей хрипун, коронавирус в россии, москва
Власти Москвы рассказали, от чего зависит развитие ситуации по COVID-19
12:56 01.07.2021 (обновлено: 13:02 01.07.2021)
Власти Москвы заявили, что развитие ситуации по COVID-19 зависит от скорости вакцинации