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Власти Москвы рассказали, от чего зависит развитие ситуации по COVID-19

Власти Москвы рассказали, от чего зависит развитие ситуации по COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021

Власти Москвы рассказали, от чего зависит развитие ситуации по COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Москве напряженная, выход из нее зависит от того, насколько быстро москвичи привьются, сообщил журналистам глава столичного... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:56

2021-07-01T12:56

2021-07-01T13:02

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

алексей хрипун

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве напряженная, выход из нее зависит от того, насколько быстро москвичи привьются, сообщил журналистам глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун."Ситуация достаточно напряженная. Период, когда станет полегче, напрямую, прежде всего, зависит от того, как быстро москвичи привьются. Для этого есть все условия", - сказал Хрипун.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, алексей хрипун, коронавирус в россии, москва