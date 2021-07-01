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В Москве стартовала повторная вакцинация от COVID-19

В Москве стартовала повторная вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021

В Москве стартовала повторная вакцинация от COVID-19

В Москве началась ревакцинация от коронавируса, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина и столичного правительства. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T09:47

2021-07-01T09:47

2021-07-01T15:54

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Москве началась ревакцинация от коронавируса, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина и столичного правительства.По недавно утвержденному протоколу в сложные эпидпериоды прививаться надо каждые шесть месяцев, при благоприятной ситуации — раз в год."Повторная вакцинация доступна для горожан, которым первый компонент прививки ввели более полугода назад", — сказано в релизе.Это может быть либо "Спутник V", либо "Спутник Лайт", открыты 20 пунктов. При этом неважно, какой препарат использовали в первый раз.Также медики советуют привиться тем, кто переболел более полугода назад, независимо от наличия и уровня антител.В конце сообщения Собянин призывает москвичей не пренебрегать возможностью получить дополнительную защиту, что "крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма "дельта". Он также признался, что сам уже ревакцинировался.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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