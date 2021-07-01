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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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В Москве стартовала повторная вакцинация от COVID-19
В Москве стартовала повторная вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2021
В Москве стартовала повторная вакцинация от COVID-19
В Москве началась ревакцинация от коронавируса, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина и столичного правительства. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T09:47
2021-07-01T15:54
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Москве началась ревакцинация от коронавируса, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина и столичного правительства.По недавно утвержденному протоколу в сложные эпидпериоды прививаться надо каждые шесть месяцев, при благоприятной ситуации — раз в год."Повторная вакцинация доступна для горожан, которым первый компонент прививки ввели более полугода назад", — сказано в релизе.Это может быть либо "Спутник V", либо "Спутник Лайт", открыты 20 пунктов. При этом неважно, какой препарат использовали в первый раз.Также медики советуют привиться тем, кто переболел более полугода назад, независимо от наличия и уровня антител.В конце сообщения Собянин призывает москвичей не пренебрегать возможностью получить дополнительную защиту, что "крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма "дельта". Он также признался, что сам уже ревакцинировался.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
В Москве стартовала повторная вакцинация от COVID-19
09:47 01.07.2021 (обновлено: 15:54 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В Москве с 1 июля стартовала повторная вакцинация населения от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Москве началась ревакцинация от коронавируса, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина и столичного правительства.
По недавно утвержденному протоколу в сложные эпидпериоды прививаться надо каждые шесть месяцев, при благоприятной ситуации — раз в год.
"Повторная вакцинация доступна для горожан, которым первый компонент прививки ввели более полугода назад", — сказано в релизе.
Это может быть либо "Спутник V", либо "Спутник Лайт", открыты 20 пунктов. При этом неважно, какой препарат использовали в первый раз.
Также медики советуют привиться тем, кто переболел более полугода назад, независимо от наличия и уровня антител.
В конце сообщения Собянин призывает москвичей не пренебрегать возможностью получить дополнительную защиту, что "крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма "дельта".
Он также признался, что сам уже ревакцинировался.
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