https://ria.ru/20210701/vaktsina-1739365284.html

Москва получила более 500 тысяч доз "Спутника Лайт", заявила Ракова

Москва получила более 500 тысяч доз "Спутника Лайт", заявила Ракова - РИА Новости, 01.07.2021

Москва получила более 500 тысяч доз "Спутника Лайт", заявила Ракова

Москва получила уже более 500 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", всего город закупит не менее 750 тысяч доз, при необходимости будет дозакупать, сообщила... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:00

2021-07-01T11:00

2021-07-01T11:18

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

распространение коронавируса

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва получила уже более 500 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", всего город закупит не менее 750 тысяч доз, при необходимости будет дозакупать, сообщила журналистам заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы закупим не менее 750 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", из которых получили уже более 500 тысяч доз. Она будет применяться для вакцинации трудовых мигрантов, а также для повторной вакцинации горожан, которые сделали прививку более полугода назад", - сказала Ракова.

https://ria.ru/20210701/vaktsina-1739365284.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество