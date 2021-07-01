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В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V" - РИА Новости, 01.07.2021
В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
Глава Минздрава Гватемалы Амелия Флорес заявила, что переговоры с российской стороной по корректировке условий договора о поставках "Спутника V" не... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T07:45
2021-07-01T09:19
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
гватемала (республика)
в мире
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МЕХИКО, 1 июл — РИА Новости. Глава Минздрава Гватемалы Амелия Флорес заявила, что переговоры с российской стороной по корректировке условий договора о поставках "Спутника V" не подразумевают возврат денег, о котором она говорила накануне.Ранее Флорес сообщила парламентариям, что из-за нарушения сроков исполнения соглашения правительство просит Москву вернуть предоплату и будет готово оплатить препарат по факту его поступления.В среду представитель Российского фонда прямых инвестиций рассказал РИА Новости, что на этой и следующей неделе в Гватемалу прибудут два самолета с российской вакциной.Пока в республику доставили лишь небольшую часть из общего числа уже оплаченных доз. Министр иностранных дел Педро Броло Вила, который также участвовал во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V", чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник Лайт".Гватемала одобрила применение российского препарата в конце февраля, первые поставки начались в мае. Также население прививают вакцинами Moderna и AstraZeneca, предоставленными безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров после переговоров с Броло Вилой заявил, что обсуждается возможность ускорить завоз новых партий "Спутника V".
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, гватемала (республика), в мире
В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:45 01.07.2021 (обновлено: 09:19 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава Минздрава Гватемалы опровергла свои заявления о возврате средств за "Спутник V"

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МЕХИКО, 1 июл — РИА Новости. Глава Минздрава Гватемалы Амелия Флорес заявила, что переговоры с российской стороной по корректировке условий договора о поставках "Спутника V" не подразумевают возврат денег, о котором она говорила накануне.

"Есть письмо о пересмотре положений контракта, в настоящий момент речь о возврате средств не идет", — сказала министр, слова которой приводит издание Prensa Libre.

Ранее Флорес сообщила парламентариям, что из-за нарушения сроков исполнения соглашения правительство просит Москву вернуть предоплату и будет готово оплатить препарат по факту его поступления.
В среду представитель Российского фонда прямых инвестиций рассказал РИА Новости, что на этой и следующей неделе в Гватемалу прибудут два самолета с российской вакциной.
Пока в республику доставили лишь небольшую часть из общего числа уже оплаченных доз. Министр иностранных дел Педро Броло Вила, который также участвовал во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V", чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник Лайт".
Гватемала одобрила применение российского препарата в конце февраля, первые поставки начались в мае. Также население прививают вакцинами Moderna и AstraZeneca, предоставленными безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.
На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров после переговоров с Броло Вилой заявил, что обсуждается возможность ускорить завоз новых партий "Спутника V".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияГватемала (республика)В мире
 
 
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