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В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"

В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V" - РИА Новости, 01.07.2021

В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"

Глава Минздрава Гватемалы Амелия Флорес заявила, что переговоры с российской стороной по корректировке условий договора о поставках "Спутника V" не... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T07:45

2021-07-01T07:45

2021-07-01T09:19

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

гватемала (республика)

в мире

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МЕХИКО, 1 июл — РИА Новости. Глава Минздрава Гватемалы Амелия Флорес заявила, что переговоры с российской стороной по корректировке условий договора о поставках "Спутника V" не подразумевают возврат денег, о котором она говорила накануне.Ранее Флорес сообщила парламентариям, что из-за нарушения сроков исполнения соглашения правительство просит Москву вернуть предоплату и будет готово оплатить препарат по факту его поступления.В среду представитель Российского фонда прямых инвестиций рассказал РИА Новости, что на этой и следующей неделе в Гватемалу прибудут два самолета с российской вакциной.Пока в республику доставили лишь небольшую часть из общего числа уже оплаченных доз. Министр иностранных дел Педро Броло Вила, который также участвовал во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V", чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник Лайт".Гватемала одобрила применение российского препарата в конце февраля, первые поставки начались в мае. Также население прививают вакцинами Moderna и AstraZeneca, предоставленными безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров после переговоров с Броло Вилой заявил, что обсуждается возможность ускорить завоз новых партий "Спутника V".

россия

гватемала (республика)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, гватемала (республика), в мире