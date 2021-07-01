В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:45 01.07.2021 (обновлено: 09:19 01.07.2021)
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Глава Минздрава Гватемалы опровергла свои заявления о возврате средств за "Спутник V"
МЕХИКО, 1 июл — РИА Новости. Глава Минздрава Гватемалы Амелия Флорес заявила, что переговоры с российской стороной по корректировке условий договора о поставках "Спутника V" не подразумевают возврат денег, о котором она говорила накануне.
"Есть письмо о пересмотре положений контракта, в настоящий момент речь о возврате средств не идет", — сказала министр, слова которой приводит издание Prensa Libre.
Ранее Флорес сообщила парламентариям, что из-за нарушения сроков исполнения соглашения правительство просит Москву вернуть предоплату и будет готово оплатить препарат по факту его поступления.
В среду представитель Российского фонда прямых инвестиций рассказал РИА Новости, что на этой и следующей неделе в Гватемалу прибудут два самолета с российской вакциной.
Пока в республику доставили лишь небольшую часть из общего числа уже оплаченных доз. Министр иностранных дел Педро Броло Вила, который также участвовал во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V", чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник Лайт".
Гватемала одобрила применение российского препарата в конце февраля, первые поставки начались в мае. Также население прививают вакцинами Moderna и AstraZeneca, предоставленными безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX.
На прошлой неделе глава МИД Сергей Лавров после переговоров с Броло Вилой заявил, что обсуждается возможность ускорить завоз новых партий "Спутника V".