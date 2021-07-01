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Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"

Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины" - РИА Новости, 01.07.2021

Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"

Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:17

2021-07-01T16:17

2021-07-01T16:17

национальное агентство украины по вопросам предотвращения коррупции (напк)

юрий витренко

нафтогаз украины

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд предписание с требованием уволить Юрия Витренко с поста главы компании, сообщила пресс-служба НАПК.Ранее НАПК после мониторинга соблюдения законодательства о предотвращении конфликта интересов выявило нарушения в деятельности Витренко на посту замминистра энергетики. Сейчас он занимает должность председателя правления "Нафтогаза". В связи с этим НАПК обратилось в кабмин. Окружной административный суд Киева приостановил действие предписания нацагентства о необходимости увольнения Витренко."Первого июля Национальное агентство по предупреждению коррупции направило предписание председателю наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд. В предписании НАПК требует прекратить контракт №1 с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконный", - говорится в тексте, опубликованном на сайте нацагентства.В ведомстве отметили, что предписание составили после ознакомления с объяснениями, предоставленными кабмином в Окружной административный суд Киева. В объяснениях кабмин указал, что для прекращения контракта необходимо решение наблюдательного совета общества.Украинский закон "О предотвращении коррупции" предусматривает, что после увольнения с публичной службы в течение года человек не должен принимать участие в руководстве организациями, на которые он мог влиять, когда работал на государство. Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения."Отметим, что для того, чтобы выполнить закон и прекратить незаконный контракт с главой НАК "Нафтогаз Украины", в целом не нужно никаких предписаний. Однако когда закон не выполняется, то НАПК обязано реагировать на такие нарушения", - заявили в нацагентстве.Кабинет министров Украины в конце апреля уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза" в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли. Послы "Большой семерки" выразили обеспокоенность ситуацией с работой наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" и призвали правительство решить вопрос с набсоветом как можно скорее.

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/vitrenko-1737072800.html

https://ria.ru/20210526/naftogaz-1734339274.html

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национальное агентство украины по вопросам предотвращения коррупции (напк), юрий витренко, нафтогаз украины, киев, украина, в мире