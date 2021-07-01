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В Ульяновской области раскрыли убийство двадцатилетней давности

В Ульяновской области раскрыли убийство двадцатилетней давности - РИА Новости, 01.07.2021

В Ульяновской области раскрыли убийство двадцатилетней давности

Житель Самарской области предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии и убийстве 13-летней школьницы в Ульяновской области в 1999 году, сообщило... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T20:53

2021-07-01T20:53

2021-07-01T20:53

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновская область

самарская область

происшествия

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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Житель Самарской области предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии и убийстве 13-летней школьницы в Ульяновской области в 1999 году, сообщило ульяновское региональное управление СК РФ.По версии следствия, 12 августа 1999 года обвиняемый пьяным затащил девочку в лес около станции Рябина Радищевского района Ульяновской области, где надругался над ней, а затем задушил и скрылся в другом регионе. Только в прошлом году преступление удалось раскрыть после проведения генетической судебной экспертизы, по результатам которой установлен генотип злоумышленника.Уточняется, житель города Сызрань обвиняется по статьям УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста" и "Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, самарская область, происшествия