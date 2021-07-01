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В Ульяновской области раскрыли убийство двадцатилетней давности
В Ульяновской области раскрыли убийство двадцатилетней давности - РИА Новости, 01.07.2021
В Ульяновской области раскрыли убийство двадцатилетней давности
Житель Самарской области предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии и убийстве 13-летней школьницы в Ульяновской области в 1999 году, сообщило... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T20:53
2021-07-01T20:53
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
самарская область
происшествия
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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Житель Самарской области предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии и убийстве 13-летней школьницы в Ульяновской области в 1999 году, сообщило ульяновское региональное управление СК РФ.По версии следствия, 12 августа 1999 года обвиняемый пьяным затащил девочку в лес около станции Рябина Радищевского района Ульяновской области, где надругался над ней, а затем задушил и скрылся в другом регионе. Только в прошлом году преступление удалось раскрыть после проведения генетической судебной экспертизы, по результатам которой установлен генотип злоумышленника.Уточняется, житель города Сызрань обвиняется по статьям УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста" и "Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, самарская область, происшествия
В Ульяновской области раскрыли убийство двадцатилетней давности
20:53 01.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчину будут судить за насилие и убийство школьницы в Ульяновске спустя более 20 лет

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САРАТОВ, 1 июл - РИА Новости. Житель Самарской области предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии и убийстве 13-летней школьницы в Ульяновской области в 1999 году, сообщило ульяновское региональное управление СК РФ.
По версии следствия, 12 августа 1999 года обвиняемый пьяным затащил девочку в лес около станции Рябина Радищевского района Ульяновской области, где надругался над ней, а затем задушил и скрылся в другом регионе. Только в прошлом году преступление удалось раскрыть после проведения генетической судебной экспертизы, по результатам которой установлен генотип злоумышленника.
"Им оказался 59-летний мужчина, отбывавший на тот момент наказание в виде длительного лишения свободы за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений против личности… Обвиняемый вину отрицал, выдвигая алиби, которое следствием было опровергнуто. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Уточняется, житель города Сызрань обвиняется по статьям УК РФ "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста" и "Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
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