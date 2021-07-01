https://ria.ru/20210701/turtsiya-1739370033.html

В Турции рассказали, когда отменят ПЦР-тесты для туристов

В Турции рассказали, когда отменят ПЦР-тесты для туристов - РИА Новости, 01.07.2021

В Турции рассказали, когда отменят ПЦР-тесты для туристов

Министр здравоохранения Турции Фахретдин Коджа рассказал, что страна пока не планирует менять требования к прибывающим путешественникам, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T11:40

2021-07-01T11:40

2021-07-01T11:40

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Турции Фахретдин Коджа рассказал, что страна пока не планирует менять требования к прибывающим путешественникам, сообщает АТОР.После участия в заседании парламента он сообщил журналистам, что сейчас курорты принимают только "безопасных туристов". И уточнил, что власти не опасаются ухудшения эпидемиологической ситуации из-за массового приема гостей из России, где растет заболеваемость COVID-19."Для прибытия в Турцию из-за границы, в том числе из России, туристам необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или отрицательный результат экспресс-теста на антиген к COVID-19. И никаких послаблений по поводу этого порядка у нас нет", — пояснил он.Эксперты АТОР говорят, что вряд ли Турция отменит практику требования справок с отрицательным результатом ПЦР-анализа для непривитых путешественников из РФ в обозримом будущем. На фоне роста заболеваемости в России это бы выглядело странно, считают они.В то же время ответ министра не оставляет сомнений и в том, что Турция не собирается закрывать страну для россиян. В министерстве здравоохранении соседней страны считают туристов "безопасными", так как они предъявляют подтверждения своего антиковидного статуса."Крайне странно полагать, что Турция, так долго добивавшаяся открытия полетов из России, своего главного въездного рынка, будет сейчас придираться к российской статистике по заболеваемости. Это было бы прямым противоречием экономическим интересами государства: всем очевидно, что без россиян сезон будет провален и в отрасли будет множество банкротств. Это не нужно никому, правительству тоже, — отмечает руководитель одной из турецких принимающих компаний. — Однако то, что ПЦР-тесты для россиян в нынешних условиях вряд ли отменят, очевидно не в меньшей степени".

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html

https://ria.ru/20190708/1556271625.html

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коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция