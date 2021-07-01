Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210701/turtsiya-1739370033.html
В Турции рассказали, когда отменят ПЦР-тесты для туристов
В Турции рассказали, когда отменят ПЦР-тесты для туристов - РИА Новости, 01.07.2021
В Турции рассказали, когда отменят ПЦР-тесты для туристов
Министр здравоохранения Турции Фахретдин Коджа рассказал, что страна пока не планирует менять требования к прибывающим путешественникам, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:40
2021-07-01T11:40
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739185333_0:67:1383:845_1920x0_80_0_0_1e1ad622e2585700c20568bb789b4b5c.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Турции Фахретдин Коджа рассказал, что страна пока не планирует менять требования к прибывающим путешественникам, сообщает АТОР.После участия в заседании парламента он сообщил журналистам, что сейчас курорты принимают только "безопасных туристов". И уточнил, что власти не опасаются ухудшения эпидемиологической ситуации из-за массового приема гостей из России, где растет заболеваемость COVID-19."Для прибытия в Турцию из-за границы, в том числе из России, туристам необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или отрицательный результат экспресс-теста на антиген к COVID-19. И никаких послаблений по поводу этого порядка у нас нет", — пояснил он.Эксперты АТОР говорят, что вряд ли Турция отменит практику требования справок с отрицательным результатом ПЦР-анализа для непривитых путешественников из РФ в обозримом будущем. На фоне роста заболеваемости в России это бы выглядело странно, считают они.В то же время ответ министра не оставляет сомнений и в том, что Турция не собирается закрывать страну для россиян. В министерстве здравоохранении соседней страны считают туристов "безопасными", так как они предъявляют подтверждения своего антиковидного статуса."Крайне странно полагать, что Турция, так долго добивавшаяся открытия полетов из России, своего главного въездного рынка, будет сейчас придираться к российской статистике по заболеваемости. Это было бы прямым противоречием экономическим интересами государства: всем очевидно, что без россиян сезон будет провален и в отрасли будет множество банкротств. Это не нужно никому, правительству тоже, — отмечает руководитель одной из турецких принимающих компаний. — Однако то, что ПЦР-тесты для россиян в нынешних условиях вряд ли отменят, очевидно не в меньшей степени".
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
https://ria.ru/20210625/bolgariya-1738406743.html
https://ria.ru/20190708/1556271625.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739185333_0:0:1237:927_1920x0_80_0_0_5417da205d5bde5bd9e56c26d5f43fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция

В Турции рассказали, когда отменят ПЦР-тесты для туристов

11:40 01.07.2021
 
© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкРоссийские туристы на курортах Турции
Российские туристы на курортах Турции - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Sputnik / Туран Салджы
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Турции Фахретдин Коджа рассказал, что страна пока не планирует менять требования к прибывающим путешественникам, сообщает АТОР.
После участия в заседании парламента он сообщил журналистам, что сейчас курорты принимают только "безопасных туристов". И уточнил, что власти не опасаются ухудшения эпидемиологической ситуации из-за массового приема гостей из России, где растет заболеваемость COVID-19.
"Для прибытия в Турцию из-за границы, в том числе из России, туристам необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или отрицательный результат экспресс-теста на антиген к COVID-19. И никаких послаблений по поводу этого порядка у нас нет", — пояснил он.
Эксперты АТОР говорят, что вряд ли Турция отменит практику требования справок с отрицательным результатом ПЦР-анализа для непривитых путешественников из РФ в обозримом будущем. На фоне роста заболеваемости в России это бы выглядело странно, считают они.
Девушка на террасах в Памуккале, Турция - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 08:00Туризм
Туры в Кемер, Бодрум и Анталью. Как курорты Турции встречают россиян
В то же время ответ министра не оставляет сомнений и в том, что Турция не собирается закрывать страну для россиян. В министерстве здравоохранении соседней страны считают туристов "безопасными", так как они предъявляют подтверждения своего антиковидного статуса.
Девушки в бассейне - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 08:00Туризм
Солнечный Берег и Золотые Пески. Как Болгария готовится принимать россиян
"Крайне странно полагать, что Турция, так долго добивавшаяся открытия полетов из России, своего главного въездного рынка, будет сейчас придираться к российской статистике по заболеваемости. Это было бы прямым противоречием экономическим интересами государства: всем очевидно, что без россиян сезон будет провален и в отрасли будет множество банкротств. Это не нужно никому, правительству тоже, — отмечает руководитель одной из турецких принимающих компаний. — Однако то, что ПЦР-тесты для россиян в нынешних условиях вряд ли отменят, очевидно не в меньшей степени".
Замок Святого Петра в Бодруме, Турция - РИА Новости, 1920, 08.07.2019
8 июля 2019, 08:00Туризм
Турецкий Лазурный берег: что делать в Бодруме
 
ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:01МИД прокомментировал действия российской авиации в Черном море
16:56Москва не склонна драматизировать ситуацию в Афганистане, заявили в МИД
16:54Рада приняла закон о коренных народах Украины
16:52Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США
16:52РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта
16:50В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта
16:50Умерла актриса Наталья Смирнова
16:48Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID
16:47На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
Лента новостейМолния