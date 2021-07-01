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В Кремле ответили на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой
В Кремле ответили на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой - РИА Новости, 01.07.2021
В Кремле ответили на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о желто-голубом флаге над Госдумой. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:30
2021-07-01T15:21
госдума рф
владимир зеленский
дмитрий песков
украина
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о желто-голубом флаге над Госдумой.Накануне во время прямой линии Владимир Путин заявил, что считает украинцев и русских единым целым. Зеленский возразил, подчеркнув, что у каждого из народов свой путь. В противном случае в Москве в ходу были бы гривны, а на здание нижней палаты российского парламента водрузили бы флаг Украины, добавил он.Как подчеркнул Песков в эфире Первого канала, над Госдумой всегда "развевался и будет дальше развеваться &lt;...&gt; российский триколор".По его словам, Украина выращивает молодое поколение в духе ненависти к русским, что станет трагедией для нее самой. Как отметил Песков, украинский народ — дружественный и братский для России, а нынешнее руководство стало неудачей для страны.Он напомнил, что Путин готовит аналитическую статью об истории двух государств."И как только он завершит эту работу, эта статья будет опубликована. Думаю, что там будут даны исчерпывающие оценки", — добавил пресс-секретарь.Накануне Владимир Путин отметил, что нынешнее украинское руководство относится к России недружественно. Президент сравнил позицию Киева с применением оружия массового поражения против русских. Из-за этого часть русскоязычного населения чувствует себя людьми второго сорта и может покинуть страну, добавил он.Как указал Путин, на Украине есть силы, которые хотят развивать диалог с Москвой, однако не могут сделать этого из-за политики Киева — такие инициативы уничтожают на корню: "кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улицах". При этом Владимир Зеленский отдал государство "под полное внешнее управление", сказал российский президент.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне конфликта в Донбассе, начавшегося после госпереворота в феврале 2014 года. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. При этом Москва не раз подчеркивала, что не принимает участия в гражданском противостоянии и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Тем не менее в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором".
https://ria.ru/20210701/gosduma-1739416303.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/putin-1739286849.html
https://ria.ru/20210701/razdelenie-1739418369.html
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госдума рф, владимир зеленский, дмитрий песков, украина, в мире
В Кремле ответили на слова Зеленского об украинском флаге над Госдумой
14:30 01.07.2021 (обновлено: 15:21 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаг на здании Государственной Думы РФ
Флаг на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Песков ответил Зеленскому, что над Госдумой и дальше будет развеваться российский триколор

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о желто-голубом флаге над Госдумой.
Накануне во время прямой линии Владимир Путин заявил, что считает украинцев и русских единым целым. Зеленский возразил, подчеркнув, что у каждого из народов свой путь. В противном случае в Москве в ходу были бы гривны, а на здание нижней палаты российского парламента водрузили бы флаг Украины, добавил он.
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет во время круглого стола на тему: Крым – открытая трибуна в пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о русских и украинцах
Как подчеркнул Песков в эфире Первого канала, над Госдумой всегда "развевался и будет дальше развеваться <...> российский триколор".

"У нас общая часть истории, сказал президент Украины. У нас не часть истории — у нас общая история в целом. И, конечно, все-таки русские и украинцы — это один народ, абсолютно один народ, это одна общность. И здесь, наверное, нет смысла нам продолжать обсуждение, тут все очевидно для нас", — сказал представитель Кремля.

По его словам, Украина выращивает молодое поколение в духе ненависти к русским, что станет трагедией для нее самой. Как отметил Песков, украинский народ — дружественный и братский для России, а нынешнее руководство стало неудачей для страны.
Он напомнил, что Путин готовит аналитическую статью об истории двух государств.
"И как только он завершит эту работу, эта статья будет опубликована. Думаю, что там будут даны исчерпывающие оценки", — добавил пресс-секретарь.
Президент РФ Владимир Путин после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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Накануне Владимир Путин отметил, что нынешнее украинское руководство относится к России недружественно. Президент сравнил позицию Киева с применением оружия массового поражения против русских. Из-за этого часть русскоязычного населения чувствует себя людьми второго сорта и может покинуть страну, добавил он.
Как указал Путин, на Украине есть силы, которые хотят развивать диалог с Москвой, однако не могут сделать этого из-за политики Киева — такие инициативы уничтожают на корню: "кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улицах". При этом Владимир Зеленский отдал государство "под полное внешнее управление", сказал российский президент.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне конфликта в Донбассе, начавшегося после госпереворота в феврале 2014 года. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. При этом Москва не раз подчеркивала, что не принимает участия в гражданском противостоянии и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Тем не менее в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россию назвали "страной-агрессором".
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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