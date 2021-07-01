https://ria.ru/20210701/transport-1739476133.html
В Москве планируют увеличить скорость движения городского транспорта
В Москве планируют увеличить скорость движения городского транспорта - РИА Новости, 01.07.2021
В Москве планируют увеличить скорость движения городского транспорта
Среднее время поездки в городском транспорте Москвы сократится на 30% к 2023 году за счет роста скорости движения, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:04
2021-07-01T16:04
2021-07-01T19:19
московский урбанистический форум 2021
городское хозяйство москвы
максим ликсутов
москва
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Среднее время поездки в городском транспорте Москвы сократится на 30% к 2023 году за счет роста скорости движения, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Луксутов."Мы будем продолжать увеличивать скорость движения в городе. Мы себе поставили задачу к 2023 году - еще на 30% сократить среднее время поездки на городском транспорте в утренний час пик по сравнению с 2010 годом", - сказал Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума.По его словам, наземный городской транспорт в столице на 98% выполняет расписание."Мы посчитали, что вот эти решения - и по выполнению расписания, и по увеличению скорости движения городского транспорта - позволяют москвичам экономить в среднем 125 часов в год, а это фактически 5 дней дополнительного отпуска, который получает каждый житель города, передвигающийся на городском транспорте", - сказал заммэра.
https://ria.ru/20210701/skorost-1739425720.html
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московский урбанистический форум 2021, городское хозяйство москвы, максим ликсутов , москва, общество
В Москве планируют увеличить скорость движения городского транспорта
16:04 01.07.2021 (обновлено: 19:19 01.07.2021)
В Москве хотят увеличить скорость движения городского транспорта на 30 процентов к 2023 году