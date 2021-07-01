https://ria.ru/20210701/transport-1739476133.html

В Москве планируют увеличить скорость движения городского транспорта

В Москве планируют увеличить скорость движения городского транспорта - РИА Новости, 01.07.2021

В Москве планируют увеличить скорость движения городского транспорта

Среднее время поездки в городском транспорте Москвы сократится на 30% к 2023 году за счет роста скорости движения, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:04

2021-07-01T16:04

2021-07-01T19:19

московский урбанистический форум 2021

городское хозяйство москвы

максим ликсутов

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/149924/80/1499248023_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_79e78b50694f91ed92044e7db4243563.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Среднее время поездки в городском транспорте Москвы сократится на 30% к 2023 году за счет роста скорости движения, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Луксутов."Мы будем продолжать увеличивать скорость движения в городе. Мы себе поставили задачу к 2023 году - еще на 30% сократить среднее время поездки на городском транспорте в утренний час пик по сравнению с 2010 годом", - сказал Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума.По его словам, наземный городской транспорт в столице на 98% выполняет расписание."Мы посчитали, что вот эти решения - и по выполнению расписания, и по увеличению скорости движения городского транспорта - позволяют москвичам экономить в среднем 125 часов в год, а это фактически 5 дней дополнительного отпуска, который получает каждый житель города, передвигающийся на городском транспорте", - сказал заммэра.

https://ria.ru/20210701/skorost-1739425720.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский урбанистический форум 2021, городское хозяйство москвы, максим ликсутов , москва, общество