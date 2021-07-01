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В Москве исключили закрытие городского транспорта
В Москве исключили закрытие городского транспорта - РИА Новости, 01.07.2021
В Москве исключили закрытие городского транспорта
Закрытие городского транспорта Москвы из-за пандемии приведет к остановке города, это невозможно и не будет сделано, сообщил заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:47
2021-07-01T16:00
максим ликсутов
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транспорт
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Закрытие городского транспорта Москвы из-за пандемии приведет к остановке города, это невозможно и не будет сделано, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы знаем, что остановка городского транспорта - это фактически локдаун всего города. Многие говорят: а вот почему городской транспорт? Если говорить в масштабах Москвы, остановка работы городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится. Вы не попадете ни на работу, тогда жизнедеятельность города нужно просто закрыть, что невозможно и не будет сделано. Городской транспорт работает по самым жестким стандартам", - сказал Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума.
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максим ликсутов , москва, коронавирус в россии, транспорт, здоровье - общество, общество
В Москве исключили закрытие городского транспорта
15:47 01.07.2021 (обновлено: 16:00 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина в вагоне поезда московского метрополитена
Мужчина в вагоне поезда московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Власти Москвы исключили закрытие городского транспорта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Закрытие городского транспорта Москвы из-за пандемии приведет к остановке города, это невозможно и не будет сделано, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы знаем, что остановка городского транспорта - это фактически локдаун всего города. Многие говорят: а вот почему городской транспорт? Если говорить в масштабах Москвы, остановка работы городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится. Вы не попадете ни на работу, тогда жизнедеятельность города нужно просто закрыть, что невозможно и не будет сделано. Городской транспорт работает по самым жестким стандартам", - сказал Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума.
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