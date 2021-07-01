https://ria.ru/20210701/transport-1739430538.html

В Москве исключили закрытие городского транспорта

В Москве исключили закрытие городского транспорта - РИА Новости, 01.07.2021

В Москве исключили закрытие городского транспорта

Закрытие городского транспорта Москвы из-за пандемии приведет к остановке города, это невозможно и не будет сделано, сообщил заместитель мэра по вопросам... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:47

2021-07-01T15:47

2021-07-01T16:00

максим ликсутов

москва

распространение коронавируса

коронавирус в россии

транспорт

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Закрытие городского транспорта Москвы из-за пандемии приведет к остановке города, это невозможно и не будет сделано, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мы знаем, что остановка городского транспорта - это фактически локдаун всего города. Многие говорят: а вот почему городской транспорт? Если говорить в масштабах Москвы, остановка работы городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится. Вы не попадете ни на работу, тогда жизнедеятельность города нужно просто закрыть, что невозможно и не будет сделано. Городской транспорт работает по самым жестким стандартам", - сказал Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума.

https://ria.ru/20210701/peskov-1739417020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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