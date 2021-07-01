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Туризм
https://ria.ru/20210701/transport-1739262061.html
Названы европейские страны, в которых ниже всего риск погибнуть в ДТП
Названы европейские страны, в которых ниже всего риск погибнуть в ДТП - РИА Новости, 01.07.2021
Названы европейские страны, в которых ниже всего риск погибнуть в ДТП
Меньше всего смертельных дорожно-транспортных происшествий в странах Евросоюза происходит в Швеции, Ирландии и на Мальте, сообщает "Европульс". РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T19:04
2021-07-01T19:04
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ирландия
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дтп
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Меньше всего смертельных дорожно-транспортных происшествий в странах Евросоюза происходит в Швеции, Ирландии и на Мальте, сообщает "Европульс".Наименьшие шансы погибнуть в аварии имеют местные жители и туристы в Швеции, подсчитал Eurostat. За год там было всего 22 жертвы ДТП на миллион граждан. В Ирландии этот показатель составил 29 человек, а на Мальте — 32.Самые небезопасные дороги — в Румынии (96 жертв на миллион жителей), Болгарии (90), Польше (77) и Хорватии (73).В среднем в странах ЕС на миллион человек приходится 51 жертва дорожно-транспортных происшествий. Из них 44 процента — это водители и пассажиры легковых автомобилей, 20 процентов — пешеходы, 16 процентов — мотоциклисты. Порядка девяти процентов смертельных ДТП приходятся на велосипедистов. Остальные погибшие — водители и пассажиры грузовиков, автобусов, мопедов.
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статистика, туризм, новости - туризм, евросоюз, швеция, ирландия, хорватия, дтп

Названы европейские страны, в которых ниже всего риск погибнуть в ДТП

19:04 01.07.2021
 
© AFP 2021 / Patrik StollarzСотрудники экстренных служб на месте ДТП в Германии
Сотрудники экстренных служб на месте ДТП в Германии - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© AFP 2021 / Patrik Stollarz
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Меньше всего смертельных дорожно-транспортных происшествий в странах Евросоюза происходит в Швеции, Ирландии и на Мальте, сообщает "Европульс".
Наименьшие шансы погибнуть в аварии имеют местные жители и туристы в Швеции, подсчитал Eurostat. За год там было всего 22 жертвы ДТП на миллион граждан. В Ирландии этот показатель составил 29 человек, а на Мальте — 32.
Самые небезопасные дороги — в Румынии (96 жертв на миллион жителей), Болгарии (90), Польше (77) и Хорватии (73).
В среднем в странах ЕС на миллион человек приходится 51 жертва дорожно-транспортных происшествий. Из них 44 процента — это водители и пассажиры легковых автомобилей, 20 процентов — пешеходы, 16 процентов — мотоциклисты. Порядка девяти процентов смертельных ДТП приходятся на велосипедистов. Остальные погибшие — водители и пассажиры грузовиков, автобусов, мопедов.
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