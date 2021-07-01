https://ria.ru/20210701/tiktok-1739451916.html
TikTok увеличит максимальную продолжительность загружаемого видео
TikTok увеличит максимальную продолжительность загружаемого видео - РИА Новости, 01.07.2021
TikTok увеличит максимальную продолжительность загружаемого видео
Социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, увеличивает максимальную продолжительность создаваемых на платформе видеороликов до 3 минут... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:12
2021-07-01T17:12
2021-07-01T17:12
tiktok
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технологии
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, увеличивает максимальную продолжительность создаваемых на платформе видеороликов до 3 минут с 60 секунд для пользователей во всем мире, сообщает сервис."В ближайшие несколько недель мы запустим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до трех минут", - говорится в сообщении.Сервис отмечает, что ранее функция загрузки видеороликов длительностью до трех минут была доступна ограниченному числу пользователей, которым TikTok разрешил "экспериментировать с расширенным форматом". Теперь эта опция станет доступна для всех.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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tiktok, китай, технологии
TikTok увеличит максимальную продолжительность загружаемого видео
TikTok увеличит максимальную продолжительность загружаемого видео до трех минут