https://ria.ru/20210701/tiktok-1739451916.html

TikTok увеличит максимальную продолжительность загружаемого видео

TikTok увеличит максимальную продолжительность загружаемого видео - РИА Новости, 01.07.2021

TikTok увеличит максимальную продолжительность загружаемого видео

Социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, увеличивает максимальную продолжительность создаваемых на платформе видеороликов до 3 минут... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:12

2021-07-01T17:12

2021-07-01T17:12

tiktok

китай

технологии

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance, увеличивает максимальную продолжительность создаваемых на платформе видеороликов до 3 минут с 60 секунд для пользователей во всем мире, сообщает сервис."В ближайшие несколько недель мы запустим возможность создавать более долгие видео в TikTok для всех и предоставим нашему международному сообществу большую свободу действий в том, что касается съемки, загрузки и редактирования непосредственно в TikTok видеороликов длительностью до трех минут", - говорится в сообщении.Сервис отмечает, что ранее функция загрузки видеороликов длительностью до трех минут была доступна ограниченному числу пользователей, которым TikTok разрешил "экспериментировать с расширенным форматом". Теперь эта опция станет доступна для всех.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

https://ria.ru/20210602/sheeran-1735145402.html

https://ria.ru/20210310/tiktok-1600634190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, китай, технологии