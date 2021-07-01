https://ria.ru/20210701/sudak-1739364855.html

Мэр Судака предупредил о возможном введении локдауна

Мэр Судака предупредил о возможном введении локдауна - РИА Новости, 01.07.2021

Мэр Судака предупредил о возможном введении локдауна

Глава городской администрации Судака на юго-востоке Крыма Игорь Степиков заявил, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в городе есть высокая... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:57

2021-07-01T10:57

2021-07-01T10:58

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

судак

здоровье - общество

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571969133_0:315:2997:2001_1920x0_80_0_0_66d79fa831c9eac35a559a4bb201f768.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава городской администрации Судака на юго-востоке Крыма Игорь Степиков заявил, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в городе есть высокая вероятность введения локального локдауна.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил локдауном районам Крыма, где бизнес не соблюдает меры по противодействию коронавирусу."В связи с увеличением уровня заболеваемости COVID Судак оказался в зоне риска, и существует высокая вероятность введения на нашей территории режима строгого локдауна. Не мне вам объяснять, какие могут быть последствия, если такое решение будет принято. Работа всей курортно-туристической сферы окажется под ударом", - написал Степиков на своей странице в соцсети Facebook.Мэр города призвал строго соблюдать все ограничительные и противоэпидемические мероприятия, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, сознательно подойти к вопросу вакцинации, особенно работников курортной сферы."Будет ли введен локдаун в Судаке, зависит от нас с вами. Давайте сделаем все возможное, чтобы курортный сезон в Судаке прошел без осложнений и чрезвычайных мер", - подчеркнул мэр.Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 48,7 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 43,6 тысячи человек, умерли 1513.

https://ria.ru/20210630/lokdaun-1739185670.html

https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738619003.html

судак

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, судак, здоровье - общество, республика крым