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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210701/sudak-1739364855.html
Мэр Судака предупредил о возможном введении локдауна
Мэр Судака предупредил о возможном введении локдауна - РИА Новости, 01.07.2021
Мэр Судака предупредил о возможном введении локдауна
Глава городской администрации Судака на юго-востоке Крыма Игорь Степиков заявил, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в городе есть высокая... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:57
2021-07-01T10:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
судак
здоровье - общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава городской администрации Судака на юго-востоке Крыма Игорь Степиков заявил, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в городе есть высокая вероятность введения локального локдауна.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил локдауном районам Крыма, где бизнес не соблюдает меры по противодействию коронавирусу."В связи с увеличением уровня заболеваемости COVID Судак оказался в зоне риска, и существует высокая вероятность введения на нашей территории режима строгого локдауна. Не мне вам объяснять, какие могут быть последствия, если такое решение будет принято. Работа всей курортно-туристической сферы окажется под ударом", - написал Степиков на своей странице в соцсети Facebook.Мэр города призвал строго соблюдать все ограничительные и противоэпидемические мероприятия, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, сознательно подойти к вопросу вакцинации, особенно работников курортной сферы."Будет ли введен локдаун в Судаке, зависит от нас с вами. Давайте сделаем все возможное, чтобы курортный сезон в Судаке прошел без осложнений и чрезвычайных мер", - подчеркнул мэр.Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 48,7 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 43,6 тысячи человек, умерли 1513.
https://ria.ru/20210630/lokdaun-1739185670.html
https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738619003.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, судак, здоровье - общество, республика крым
Мэр Судака предупредил о возможном введении локдауна
10:57 01.07.2021 (обновлено: 10:58 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мэр Судака предупредил о возможном введении локдауна из-за коронавируса

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Глава городской администрации Судака на юго-востоке Крыма Игорь Степиков заявил, что из-за роста числа заболевших коронавирусом в городе есть высокая вероятность введения локального локдауна.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил локдауном районам Крыма, где бизнес не соблюдает меры по противодействию коронавирусу.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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Аксенов пригрозил локдауном районам Крыма, нарушающим COVID-ограничения
"В связи с увеличением уровня заболеваемости COVID Судак оказался в зоне риска, и существует высокая вероятность введения на нашей территории режима строгого локдауна. Не мне вам объяснять, какие могут быть последствия, если такое решение будет принято. Работа всей курортно-туристической сферы окажется под ударом", - написал Степиков на своей странице в соцсети Facebook.
Мэр города призвал строго соблюдать все ограничительные и противоэпидемические мероприятия, соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, сознательно подойти к вопросу вакцинации, особенно работников курортной сферы.
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"Будет ли введен локдаун в Судаке, зависит от нас с вами. Давайте сделаем все возможное, чтобы курортный сезон в Судаке прошел без осложнений и чрезвычайных мер", - подчеркнул мэр.
Показатель заболеваемости коронавирусом начал стабильно расти в Крыму с начала июня. Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 48,7 тысячи заболевших коронавирусом, выздоровели 43,6 тысячи человек, умерли 1513.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииСудакЗдоровье - ОбществоРеспублика Крым
 
 
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