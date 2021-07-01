https://ria.ru/20210701/sud-1739402567.html

Суд в Москве признал незаконной работу Telegram-бота "Глаз Бога"

Суд в Москве признал незаконной работу Telegram-бота "Глаз Бога" - РИА Новости, 01.07.2021

Суд в Москве признал незаконной работу Telegram-бота "Глаз Бога"

Таганский суд Москвы из-за нарушения права на частную жизнь признал незаконной работу Telegram-бота "Глаз Бога", сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:46

2021-07-01T13:46

2021-07-01T14:08

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

россия

telegram (приложение)

москва

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы из-за нарушения права на частную жизнь признал незаконной работу Telegram-бота "Глаз Бога", сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Решением Таганского суда Москвы деятельность интернет - ресурса https://t.me/eogdatabotbot/ признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, информация, распространяемая посредством сети интернет на интернет-ресурсе https://t.me/eogdatabotbot/, а ровно и её распространение иными интернет-ресурсами признаны информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных", - сказала пресс-секретарь.Она добавила, что указанное решение суда является основанием для включения интернет-ресурса в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.Иск о блокировке был подан Роскомнадзором к Евгению Антипову - основателю Telegram-бота "Глаз Бога". Между тем, его представитель Сергей Каленик пояснил РИА Новости, что и в иске, и в решении суда указан клон бота.Роскомнадзор внесет Telegram-бот "Глаз Бога" в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных после решения суда Москвы, признавшего деятельность сервиса незаконной, сообщает ведомство.Доступ к ресурсам, включенным в этот реестр, по закону должен быть ограничен.Ранее в ведомство поступили обращения граждан, жалующихся на Telegram-сервис "Глаз Бога". Они просили Роскомнадзор проанализировать законность сбора, обработки и распространения персональных данных сервисом.На основании выявленных нарушений закона о персональных данных Роскомнадзор обратился с исковым заявлением в суд.

https://ria.ru/20210409/proisshestviya-1727535628.html

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия, telegram (приложение), москва, общество