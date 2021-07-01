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Суд в Москве признал незаконной работу Telegram-бота "Глаз Бога"
Суд в Москве признал незаконной работу Telegram-бота "Глаз Бога" - РИА Новости, 01.07.2021
Суд в Москве признал незаконной работу Telegram-бота "Глаз Бога"
Таганский суд Москвы из-за нарушения права на частную жизнь признал незаконной работу Telegram-бота "Глаз Бога", сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:46
2021-07-01T14:08
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы из-за нарушения права на частную жизнь признал незаконной работу Telegram-бота "Глаз Бога", сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Решением Таганского суда Москвы деятельность интернет - ресурса https://t.me/eogdatabotbot/ признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, информация, распространяемая посредством сети интернет на интернет-ресурсе https://t.me/eogdatabotbot/, а ровно и её распространение иными интернет-ресурсами признаны информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных", - сказала пресс-секретарь.Она добавила, что указанное решение суда является основанием для включения интернет-ресурса в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.Иск о блокировке был подан Роскомнадзором к Евгению Антипову - основателю Telegram-бота "Глаз Бога". Между тем, его представитель Сергей Каленик пояснил РИА Новости, что и в иске, и в решении суда указан клон бота.Роскомнадзор внесет Telegram-бот "Глаз Бога" в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных после решения суда Москвы, признавшего деятельность сервиса незаконной, сообщает ведомство.Доступ к ресурсам, включенным в этот реестр, по закону должен быть ограничен.Ранее в ведомство поступили обращения граждан, жалующихся на Telegram-сервис "Глаз Бога". Они просили Роскомнадзор проанализировать законность сбора, обработки и распространения персональных данных сервисом.На основании выявленных нарушений закона о персональных данных Роскомнадзор обратился с исковым заявлением в суд.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия, telegram (приложение), москва, общество
Суд в Москве признал незаконной работу Telegram-бота "Глаз Бога"
13:46 01.07.2021 (обновлено: 14:08 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Таганский суд Москвы признал незаконной работу Telegram-бота "Глаз Бога"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы из-за нарушения права на частную жизнь признал незаконной работу Telegram-бота "Глаз Бога", сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
"Решением Таганского суда Москвы деятельность интернет - ресурса https://t.me/eogdatabotbot/ признана незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, информация, распространяемая посредством сети интернет на интернет-ресурсе https://t.me/eogdatabotbot/, а ровно и её распространение иными интернет-ресурсами признаны информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных", - сказала пресс-секретарь.
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Она добавила, что указанное решение суда является основанием для включения интернет-ресурса в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
Иск о блокировке был подан Роскомнадзором к Евгению Антипову - основателю Telegram-бота "Глаз Бога". Между тем, его представитель Сергей Каленик пояснил РИА Новости, что и в иске, и в решении суда указан клон бота.
"Мы приходим в процесс и видим, что это не наш бот... Никакой ответственности Антипову судебным решением не установлено", - пояснил юрист.
Роскомнадзор внесет Telegram-бот "Глаз Бога" в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных после решения суда Москвы, признавшего деятельность сервиса незаконной, сообщает ведомство.
"Распространение информации, полученной посредством Telegram-бота, признано незаконным… На основании решения суда соответствующий интернет-ресурс будет включен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - говорится в сообщении Роскомнадзора.
Доступ к ресурсам, включенным в этот реестр, по закону должен быть ограничен.
Ранее в ведомство поступили обращения граждан, жалующихся на Telegram-сервис "Глаз Бога". Они просили Роскомнадзор проанализировать законность сбора, обработки и распространения персональных данных сервисом.
"По итогам анализа было установлено, что администрация Telegram-сервиса "Глаз Бога" не располагает правовыми основаниями для сбора, обработки и распространения персональных данных, не может подтвердить законность источников получения персональных данных, а также не обеспечивает требования соблюдения конфиденциальности при работе с персональных данных граждан", - сообщает ведомство.
На основании выявленных нарушений закона о персональных данных Роскомнадзор обратился с исковым заявлением в суд.
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