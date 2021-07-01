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Вылетевший в Геленджик из Екатеринбурга самолет столкнулся с птицами

Вылетевший в Геленджик из Екатеринбурга самолет столкнулся с птицами - РИА Новости, 01.07.2021

Вылетевший в Геленджик из Екатеринбурга самолет столкнулся с птицами

Самолет, следующий из Екатеринбурга в Геленджик, при наборе высоты столкнулся с птицами, сообщает в четверг Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:46

2021-07-01T10:46

2021-07-01T10:46

кольцово (аэропорт)

аэрофлот

геленджик

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Самолет, следующий из Екатеринбурга в Геленджик, при наборе высоты столкнулся с птицами, сообщает в четверг Уральская транспортная прокуратура."1 июля командир воздушного судна А-320 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего рейс SU-2863 по маршруту Екатеринбург-Геленджик, сообщил о столкновении самолета с птицами во время набора высоты. Командир воздушного судна принял решение продолжить полет в пункт назначения, бортовая система работает исправно. На борту находится 141 пассажир из них 37 детей, шесть членов экипажа", - говорится в сообщении.Ведомство уточняет, что Свердловская транспортная прокуратура совместно со специалистами службы аэропорта "Кольцово" продолжает проверку исполнения законодательства в части безопасного орнитологического обеспечения полетов, начатую в июне.На прошлой неделе самолет авиакомпании "Ямал", вылетевший из Екатеринбурга в Ноябрьск, столкнулся с птицей при взлете. Лайнер продолжил полет и благополучно приземлился в пункте назначения.

https://ria.ru/20210626/samolet-1738715903.html

геленджик

екатеринбург

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кольцово (аэропорт), аэрофлот, геленджик, екатеринбург, происшествия