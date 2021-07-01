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Сафронов написал в СИЗО статью-исследование

Сафронов написал в СИЗО статью-исследование - РИА Новости, 01.07.2021

Сафронов написал в СИЗО статью-исследование

Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов написал в СИЗО "Лефортово" статью-исследование, его спикерами стали сокамерники, следователь и... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T15:45

2021-07-01T15:45

2021-07-01T15:45

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

россия

сизо лефортово

роскосмос

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов написал в СИЗО "Лефортово" статью-исследование, его спикерами стали сокамерники, следователь и защитники, сообщил журналистам адвокат Иван Павлов."Иван Сафронов остается журналистом даже в застенках "Лефортово". У него долгое время не было возможности подготовить какой-то материал, но он действительно прошел через многие камеры, в которых были разные сокамерники. Среди источников информации – сокамерники, следователь, те люди, которые возят его в суд, его адвокаты. Этот набор источников позволил Ивану провести некое исследование. Мы надеемся, в самое ближайшее время вы увидите это расследование. "Спойлерить" тему мы пока не будем", - заявил он на пресс-конференции, связанной с годовщиной нахождения Сафронова в СИЗО.Накануне суд оставил Сафронова в СИЗО ещё на три месяца. В день предыдущего продления ареста, 30 апреля, ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова – основного адвоката Сафронова. Ему вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования" - речь идет как раз о материалах дела Сафронова.Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".

https://ria.ru/20210624/safronov-1738414643.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/safronov-1730772319.html

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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, сизо лефортово, роскосмос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия