Сафронов написал в СИЗО статью-исследование
© РИА Новости / пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда
Обвиняемый в госизмене Сафронов написал в СИЗО статью-исследование
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов написал в СИЗО "Лефортово" статью-исследование, его спикерами стали сокамерники, следователь и защитники, сообщил журналистам адвокат Иван Павлов.
"Иван Сафронов остается журналистом даже в застенках "Лефортово". У него долгое время не было возможности подготовить какой-то материал, но он действительно прошел через многие камеры, в которых были разные сокамерники. Среди источников информации – сокамерники, следователь, те люди, которые возят его в суд, его адвокаты. Этот набор источников позволил Ивану провести некое исследование. Мы надеемся, в самое ближайшее время вы увидите это расследование. "Спойлерить" тему мы пока не будем", - заявил он на пресс-конференции, связанной с годовщиной нахождения Сафронова в СИЗО.
Накануне суд оставил Сафронова в СИЗО ещё на три месяца. В день предыдущего продления ареста, 30 апреля, ФСБ задержала руководителя правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Ивана Павлова – основного адвоката Сафронова. Ему вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования" - речь идет как раз о материалах дела Сафронова.
Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".