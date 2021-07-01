США приостановили военную помощь Украине на 100 миллионов долларов
© REUTERS / Serhiy TakhmazovУкраинские военные на дороге в районе линии соприкосновения в Донецкой области
США приостановили военную помощь Украине на закупку летального оружия на 100 миллионов долларов
КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. США поставили на паузу предоставление Киеву 100 миллионов долларов на закупку летального оружия в виде дополнительной помощи, но к регулярной военной помощи это отношения не имеет, она поступает по графику, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Ранее издание Politico сообщило, что на фоне российских военных учений США готовились выдать Украине 100 миллионов долларов дополнительной помощи, но отказались от этого в преддверии саммита США-Россия. Белый дом назвал "ерундой" сообщения о приостановке военной помощи Украине.
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"Этот пакет (летальное оружие на 100 миллионов долларов помощи от США – ред.) был резервным планом на случай дальнейшего обострения (в Донбассе – ред.). Никакого отношения к регулярной военной помощи, которую США выделяют Украине, и поступающей по графику, он не имеет. И именно его поставили на паузу. Но у меня здесь вопрос без ответа: а если завтра война? Недостаточно получить от США 100 миллионов долларов, этот резервный пакет надо еще реализовать: закупить, поставить, довести до войск. Чтобы не опоздать. Это то, о чем я беспокоюсь", - сказал Кулеба в интервью интернет-изданию LIGA.net, опубликованном в четверг.
При этом, по его словам, США с 2014 года предоставили Украине военной поддержки на сумму около 2,5 миллиардов долларов.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. При этом еще во второй половине апреля Минобороны РФ сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в свои части. Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в учениях.