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Между ЛНР и ДНР возобновили железнодорожное сообщение

Между ЛНР и ДНР возобновили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 01.07.2021

Между ЛНР и ДНР возобновили железнодорожное сообщение

Железнодорожное сообщение между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками возобновилось с 1 июля после более чем годового перерыва,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T22:57

2021-07-01T22:57

2021-07-01T22:58

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донецкая народная республика

луганск

в мире

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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Железнодорожное сообщение между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками возобновилось с 1 июля после более чем годового перерыва, сообщили в государственном унитарном предприятии "Луганская железная дорога"."С 1 июля 2021 года возобновилось железнодорожное сообщение между Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой", - говорится в сообщении, предоставленном журналистам.В нем уточняется, что возобновили движение пассажирские поезда Ясиноватая – Луганск и Луганск – Ясиноватая. Также между ЛНР и ДНР будет курсировать ряд пригородных поездов.Железнодорожное сообщение между республиками Донбасса было приостановлено в марте 2020 года из-за угрозы коронавируса.

https://ria.ru/20210630/putin-1739249615.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

луганск

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луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск, в мире