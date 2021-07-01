Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210701/soobschenie-1739507386.html
Между ЛНР и ДНР возобновили железнодорожное сообщение
Между ЛНР и ДНР возобновили железнодорожное сообщение - РИА Новости, 01.07.2021
Между ЛНР и ДНР возобновили железнодорожное сообщение
Железнодорожное сообщение между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками возобновилось с 1 июля после более чем годового перерыва,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T22:57
2021-07-01T22:58
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739421672_0:252:2730:1788_1920x0_80_0_0_eec2f0ba6668267c16c2d70f02d978b9.jpg
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Железнодорожное сообщение между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками возобновилось с 1 июля после более чем годового перерыва, сообщили в государственном унитарном предприятии "Луганская железная дорога"."С 1 июля 2021 года возобновилось железнодорожное сообщение между Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой", - говорится в сообщении, предоставленном журналистам.В нем уточняется, что возобновили движение пассажирские поезда Ясиноватая – Луганск и Луганск – Ясиноватая. Также между ЛНР и ДНР будет курсировать ряд пригородных поездов.Железнодорожное сообщение между республиками Донбасса было приостановлено в марте 2020 года из-за угрозы коронавируса.
https://ria.ru/20210630/putin-1739249615.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739421672_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8833ceb1e8b722ab1228efe4b799718d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика, донецкая народная республика, луганск, в мире
Между ЛНР и ДНР возобновили железнодорожное сообщение
22:57 01.07.2021 (обновлено: 22:58 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Юлия АхмедоваЖелезная дорога в селе Долгоруково
Железная дорога в селе Долгоруково - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Юлия Ахмедова

Между ЛНР и ДНР возобновили железнодорожное сообщение

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Железнодорожное сообщение между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками возобновилось с 1 июля после более чем годового перерыва, сообщили в государственном унитарном предприятии "Луганская железная дорога".
"С 1 июля 2021 года возобновилось железнодорожное сообщение между Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой", - говорится в сообщении, предоставленном журналистам.
В нем уточняется, что возобновили движение пассажирские поезда ЯсиноватаяЛуганск и Луганск – Ясиноватая. Также между ЛНР и ДНР будет курсировать ряд пригородных поездов.
Железнодорожное сообщение между республиками Донбасса было приостановлено в марте 2020 года из-за угрозы коронавируса.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 15:41Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин рассказал о поставках вакцин от коронавируса в ЛНР и ДНР
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛуганскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Иркутской области арестовали девушку-подростка, зарезавшую школьника
08:17Додон: Западу нужно в парламенте Молдавии антироссийское большинство
08:10Москвичам пообещали небольшой дождь и до 23 градусов тепла
08:00Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
07:32"Ъ": в России впервые изъяли единственное жилье у должника
07:10Создатель "Викингов" снимет сериал о блокаде Ленинграда
07:09Касперский не считает США единственной киберсверхдержавой
07:04Экономисты подсчитали, насколько вырастут цены в России в июле
06:59Касперский представит телефон, который невозможно взломать
06:57В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:50Из-под завалов обрушившегося в Вашингтоне здания извлекли рабочего
06:20Десятилетняя девочка умерла от старости
06:18Украинцев предупредили о риске голода из-за открытия рынка земли
06:07Касперский рассказал, почему хакерам удается избежать наказания
06:06Россияне стали чаще помогать деньгами своим взрослым детям
06:03Россияне рассказали, поддерживают ли введение нового локдауна
05:42"Би-2" выпустили анимационное видео на песню "Падал свет"
05:20Юрист назвал нарушения, за которые водителей не станут штрафовать
05:07Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков
05:02Касперский рассказал, как устроена киберпреступная экономика
Лента новостейМолния