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Собянин: в экономике больших городов промышленность уходит на второй план
Собянин: в экономике больших городов промышленность уходит на второй план - РИА Новости, 01.07.2021
Собянин: в экономике больших городов промышленность уходит на второй план
В структуре экономики больших городов промышленность уходит на второй план, а сфера услуг захватывает до 80%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:23
2021-07-01T11:23
2021-07-01T11:38
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В структуре экономики больших городов промышленность уходит на второй план, а сфера услуг захватывает до 80%, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня в структуре экономики больших городов промышленность играет все меньшую роль, сфера услуг захватывает до 80% экономики. Это означает, что роль человеческого капитала с каждым годом нарастает", - сказал Собянин на пленарном заседании Московского урбанистического форума.По его словам, эффективность оказания услуг, безусловно, выше в больших городах. "Эта тенденция, связанная с финансами, экономикой, развитием новых отраслей, диктует совершенно другие закономерности. При это вне зависимости от того, где мы находимся - в России, в Южной Африке, в Америке, в Азии - везде одни и те же тенденции на урбанизацию, укрепление агломераций, городов и концентрацию населения", - добавил мэр Москвы.
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россия, сергей собянин, сша, экономика
Собянин: в экономике больших городов промышленность уходит на второй план
11:23 01.07.2021 (обновлено: 11:38 01.07.2021)
В структуре экономики больших городов промышленность уходит на второй план, заявил Собянин