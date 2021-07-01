https://ria.ru/20210701/sobyanin-1739363248.html

Большие города в пандемию останутся драйверами развития, уверен Собянин

Большие города в пандемию останутся драйверами развития, уверен Собянин - РИА Новости, 01.07.2021

Большие города в пандемию останутся драйверами развития, уверен Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в том, что большие города в условиях пандемии будут по-прежнему драйверами развития мировой цивилизации, РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:47

2021-07-01T10:47

2021-07-01T10:55

muf 2021

сергей собянин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739362278_0:0:2755:1551_1920x0_80_0_0_50f19e929e3fbe9d8f0c4da8e887b005.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в том, что большие города в условиях пандемии будут по-прежнему драйверами развития мировой цивилизации,На пленарной сессии Московского урбанистического форума он отметил, что несмотря на все трудности, надо учиться адаптироваться."Я уверен, что большие города будут по-прежнему драйверами развития мировой цивилизации",- сказал Собянин.

https://ria.ru/20210701/sobyanin-1739358289.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, общество