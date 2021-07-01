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MUF 2021
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Большие города в пандемию останутся драйверами развития, уверен Собянин
Большие города в пандемию останутся драйверами развития, уверен Собянин - РИА Новости, 01.07.2021
Большие города в пандемию останутся драйверами развития, уверен Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в том, что большие города в условиях пандемии будут по-прежнему драйверами развития мировой цивилизации, РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:47
2021-07-01T10:55
muf 2021
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в том, что большие города в условиях пандемии будут по-прежнему драйверами развития мировой цивилизации,На пленарной сессии Московского урбанистического форума он отметил, что несмотря на все трудности, надо учиться адаптироваться."Я уверен, что большие города будут по-прежнему драйверами развития мировой цивилизации",- сказал Собянин.
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сергей собянин, общество
Большие города в пандемию останутся драйверами развития, уверен Собянин
10:47 01.07.2021 (обновлено: 10:55 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на форуме Moscow Urban Forum 2021 в парке "Зарядье"
Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме Moscow Urban Forum 2021 в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Собянин заявил, что большие города в пандемию останутся драйверами развития мировой цивилизации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в том, что большие города в условиях пандемии будут по-прежнему драйверами развития мировой цивилизации,
На пленарной сессии Московского урбанистического форума он отметил, что несмотря на все трудности, надо учиться адаптироваться.
"Я уверен, что большие города будут по-прежнему драйверами развития мировой цивилизации",- сказал Собянин.
Москва принимает оперативные и достаточные меры – Собянин о ситуации в условиях пандемии - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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