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Путин обязал СМИ упоминать о запрете террористических организаций
Путин обязал СМИ упоминать о запрете террористических организаций - РИА Новости, 01.07.2021
Путин обязал СМИ упоминать о запрете террористических организаций
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому СМИ будут обязаны указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:21
2021-07-01T14:21
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому СМИ будут обязаны указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документом предусматривается запрет на распространение в СМИ информации об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.Ранее по закону "О СМИ" такая обязанность установлена только при распространении информации об экстремистских организациях.
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россия, владимир путин, в мире
Путин обязал СМИ упоминать о запрете террористических организаций
14:21 01.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин подписал закон, обязывающий СМИ упоминать о запрете террористических организаций

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому СМИ будут обязаны указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документом предусматривается запрет на распространение в СМИ информации об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.
Ранее по закону "О СМИ" такая обязанность установлена только при распространении информации об экстремистских организациях.
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