https://ria.ru/20210701/smi-1739410841.html

Путин обязал СМИ упоминать о запрете террористических организаций

Путин обязал СМИ упоминать о запрете террористических организаций - РИА Новости, 01.07.2021

Путин обязал СМИ упоминать о запрете террористических организаций

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому СМИ будут обязаны указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:21

2021-07-01T14:21

2021-07-01T14:21

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому СМИ будут обязаны указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документом предусматривается запрет на распространение в СМИ информации об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.Ранее по закону "О СМИ" такая обязанность установлена только при распространении информации об экстремистских организациях.

https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html

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2021

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