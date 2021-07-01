https://ria.ru/20210701/smi-1739410841.html
Путин обязал СМИ упоминать о запрете террористических организаций
Путин обязал СМИ упоминать о запрете террористических организаций - РИА Новости, 01.07.2021
Путин обязал СМИ упоминать о запрете террористических организаций
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому СМИ будут обязаны указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:21
2021-07-01T14:21
2021-07-01T14:21
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739266238_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_f48acd1e2ac48f869e306ae2310a9720.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому СМИ будут обязаны указывать, что упоминаемая ими террористическая организация ликвидирована или ее деятельность запрещена, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документом предусматривается запрет на распространение в СМИ информации об организации, включенной в опубликованный единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, без указания на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена.Ранее по закону "О СМИ" такая обязанность установлена только при распространении информации об экстремистских организациях.
https://ria.ru/20210623/bortnikov-1738186315.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739266238_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d3a8a773c5817b76e2506cc62ca5efae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Путин обязал СМИ упоминать о запрете террористических организаций
Путин подписал закон, обязывающий СМИ упоминать о запрете террористических организаций