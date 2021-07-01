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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210701/smallville-1739364998.html
Звезда "Тайн Смолвиля" получила тюремный срок за связи с секс-культом
Звезда "Тайн Смолвиля" получила тюремный срок за связи с секс-культом - РИА Новости, 01.07.2021
Звезда "Тайн Смолвиля" получила тюремный срок за связи с секс-культом
Американская актриса Эллисон Мэк, исполнившая роль Хлои Салливан в телесериале "Тайны Смолвиля", приговорена к трем годам тюрьмы после признания вины по делу о... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T11:18
2021-07-01T11:18
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американская актриса Эллисон Мэк, исполнившая роль Хлои Салливан в телесериале "Тайны Смолвиля", приговорена к трем годам тюрьмы после признания вины по делу о мошеннических операциях секс-культа NXIVM, сообщает телеканал CNN.В 2018 году за участие в NXIVM было задержано шестеро. Среди них дочь бывшего главы канадской корпорации Seagram миллиардера Эдгара Бронфмана Клэр. Она призналась в том, что укрывала человека, который проживал в стране нелегально для неоплачиваемого "труда и услуг", и проводила мошеннические операции с кредитными картами от лица Кита Раньера, главы NXIVM. Бронфман признала свою вину и была приговорена к шести годам и девяти месяцам тюрьмы.Актриса Эллисон Мэк тоже была среди задержанных. Ее адвокаты заявили, что после ареста Мэк полностью изменила свою жизнь и вернулась к ценностям, "которые она утратила за время пребывания в NXIVM".Судья Николас Гарауфис приговорил актрису к трем годам тюрьмы и еще трем годам, что она проведет под надзором на свободе, а также назначил штраф в размере 20 тысяч долларов.NXIVM была основана в во второй половине 1990-х годов и занималась "тренингами по самосовершенствованию". Прокуроры, расследующие деятельность организации, ранее заявили, что ее лидер Кит Ранье был мошенником и создал себе гарем. Обвинение пришло к выводу, что женщин обращали в сексуальное рабство, клеймили инициалами Ранье, содержали на голодной диете и вымогали деньги. От них также требовали предоставить фото в обнаженном виде и компрометирующую их информацию на случай, если они решат порвать с сектой.
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кино и сериалы, новости культуры, в мире
Звезда "Тайн Смолвиля" получила тюремный срок за связи с секс-культом
11:18 01.07.2021
 
© AP Photo / Frank Franklin IIАмериканская актриса Эллисон Мэк у здания суда в Нью-Йорке, США
Американская актриса Эллисон Мэк у здания суда в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© AP Photo / Frank Franklin II

Актриса из "Тайн Смолвиля" приговорена к трем годам тюрьмы за связи с секс-культом NXIVM

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Американская актриса Эллисон Мэк, исполнившая роль Хлои Салливан в телесериале "Тайны Смолвиля", приговорена к трем годам тюрьмы после признания вины по делу о мошеннических операциях секс-культа NXIVM, сообщает телеканал CNN.
В 2018 году за участие в NXIVM было задержано шестеро. Среди них дочь бывшего главы канадской корпорации Seagram миллиардера Эдгара Бронфмана Клэр. Она призналась в том, что укрывала человека, который проживал в стране нелегально для неоплачиваемого "труда и услуг", и проводила мошеннические операции с кредитными картами от лица Кита Раньера, главы NXIVM. Бронфман признала свою вину и была приговорена к шести годам и девяти месяцам тюрьмы.
Зал судебных заседаний в Портленде, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Дочь канадского миллиардера осудили за связи с секс-культом
Актриса Эллисон Мэк тоже была среди задержанных. Ее адвокаты заявили, что после ареста Мэк полностью изменила свою жизнь и вернулась к ценностям, "которые она утратила за время пребывания в NXIVM".
Судья Николас Гарауфис приговорил актрису к трем годам тюрьмы и еще трем годам, что она проведет под надзором на свободе, а также назначил штраф в размере 20 тысяч долларов.
NXIVM была основана в во второй половине 1990-х годов и занималась "тренингами по самосовершенствованию". Прокуроры, расследующие деятельность организации, ранее заявили, что ее лидер Кит Ранье был мошенником и создал себе гарем. Обвинение пришло к выводу, что женщин обращали в сексуальное рабство, клеймили инициалами Ранье, содержали на голодной диете и вымогали деньги. От них также требовали предоставить фото в обнаженном виде и компрометирующую их информацию на случай, если они решат порвать с сектой.
Актриса Эмма Уотсон. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.04.2018
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