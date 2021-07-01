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Словения запретила въезд россиянам
Словения запретила въезд россиянам - РИА Новости, 01.07.2021
Словения запретила въезд россиянам
Правительство Словения издало указ об изменении условий въезда в республику из-за борьбы с COVID-19, об этом сообщается на официальном портале властей страны. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:06
2021-07-01T17:06
2021-07-01T17:11
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Правительство Словения издало указ об изменении условий въезда в республику из-за борьбы с COVID-19, об этом сообщается на официальном портале властей страны.Указ вступает в силу 3 июля и действует до 11-го. Правила въезда зависят от того, в каком списке ("зеленый", "оранжевый", "темно-красный") находится страна, житель которой планирует прибыть в Словению.Россия, а также еще 40 территорий, в том числе Египет, Мальдивские острова, Великобритания, Бразилия, входят в последний список с тяжелой эпидемиологической ситуацией. С 3 июля въезд иностранцев в Словению из этих государств запрещен. Прибыть из государств "темно-красного списка" могут только граждане самой Словении или имеющие вид на жительство в ней, но они должны будут отправиться на десятидневный карантин.
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коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, словения
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Правительство Словения издало указ об изменении условий въезда в республику из-за борьбы с COVID-19, об этом сообщается
на официальном портале властей страны.
Указ вступает в силу 3 июля и действует до 11-го. Правила въезда зависят от того, в каком списке ("зеленый", "оранжевый", "темно-красный") находится страна, житель которой планирует прибыть в Словению.
Россия, а также еще 40 территорий, в том числе Египет, Мальдивские острова, Великобритания, Бразилия, входят в последний список с тяжелой эпидемиологической ситуацией. С 3 июля въезд иностранцев в Словению из этих государств запрещен. Прибыть из государств "темно-красного списка" могут только граждане самой Словении или имеющие вид на жительство в ней, но они должны будут отправиться на десятидневный карантин.