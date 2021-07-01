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Заммэра Москвы призвал снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Заммэра Москвы призвал снизить нештрафуемый порог превышения скорости - РИА Новости, 01.07.2021
Заммэра Москвы призвал снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог в Москве нужно снизить до 10 километров в час, это непопулярная, но вынужденная мера, за которой стоят человеческие жизни, заявил РИА Новости РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:23
2021-07-01T15:23
россия
максим ликсутов
москва
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нештрафуемый порог в Москве нужно снизить до 10 километров в час, это непопулярная, но вынужденная мера, за которой стоят человеческие жизни, заявил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.По его словам, в Москве есть такая проблема, как смертность на дороге от высокой скорости."Правительство Москвы всегда целенаправленно выступает за снижение нештрафуемого порога именно в городах до 10 километров в час. Мы понимаем, что это непопулярная мера, но мы также понимаем, что это вынужденная мера, за которой стоят реальные человеческие жизни, в том числе детские", - сказал Ликсутов.Он выразил надежду, что эта проблема будет решена, как это сделали в большинстве мировых стран и мегаполисов.
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россия, максим ликсутов , москва, общество
Заммэра Москвы призвал снизить нештрафуемый порог превышения скорости
15:23 01.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль едет по участку Третьего транспортного кольца в Москве
Автомобиль едет по участку Третьего транспортного кольца в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заммэра Москвы объяснил необходимость снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Нештрафуемый порог в Москве нужно снизить до 10 километров в час, это непопулярная, но вынужденная мера, за которой стоят человеческие жизни, заявил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, в Москве есть такая проблема, как смертность на дороге от высокой скорости.
"Правительство Москвы всегда целенаправленно выступает за снижение нештрафуемого порога именно в городах до 10 километров в час. Мы понимаем, что это непопулярная мера, но мы также понимаем, что это вынужденная мера, за которой стоят реальные человеческие жизни, в том числе детские", - сказал Ликсутов.
Он выразил надежду, что эта проблема будет решена, как это сделали в большинстве мировых стран и мегаполисов.
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