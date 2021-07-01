https://ria.ru/20210701/shoygu-1739384142.html

Шойгу поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием

Шойгу поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием - РИА Новости, 01.07.2021

Шойгу поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 15-летием начала вещания и особо отметил его плодотворную и оперативную работу по... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T12:31

2021-07-01T12:31

2021-07-01T12:31

россия

россия-24 (телеканал)

сергей шойгу

общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 15-летием начала вещания и особо отметил его плодотворную и оперативную работу по объективному освещению деятельности российской армии.В четверг телеканал "Россия 24" отмечает 15-летие со дня начала вещания.За прошедшие годы телеканал добился многого и сделал большой шаг вперед, отметил Шойгу в поздравительной телеграмме. "Главный секрет вашего успеха – талантливый коллектив, сплоченная команда единомышленников, сочетание новых технологий и лучших традиций отечественной школы тележурналистики", - добавил министр.По словам Шойгу, редакция телеканала "Россия 24" круглосуточно передает самую свежую и достоверную информацию, его зрители всегда в курсе последних новостей политики и экономики, общественной жизни, культуры и спорта.Глава военного ведомства выразил уверенность, что благодаря высокопрофессиональной и качественной работе журналистов, редакторов, операторов "Россия 24" и в дальнейшем будет занимать лидирующие позиции на отечественном и зарубежном медиарынке, и пожелал коллективу телеканала здоровья, поступательного развития, реализации творческих планов и проектов.

https://ria.ru/20210629/napadenie-1739027670.html

https://ria.ru/20210701/rossiya24-1739256363.html

россия

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