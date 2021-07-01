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Шойгу поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием
Шойгу поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием - РИА Новости, 01.07.2021
Шойгу поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 15-летием начала вещания и особо отметил его плодотворную и оперативную работу по... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:31
2021-07-01T12:31
россия
россия-24 (телеканал)
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 15-летием начала вещания и особо отметил его плодотворную и оперативную работу по объективному освещению деятельности российской армии.В четверг телеканал "Россия 24" отмечает 15-летие со дня начала вещания.За прошедшие годы телеканал добился многого и сделал большой шаг вперед, отметил Шойгу в поздравительной телеграмме. "Главный секрет вашего успеха – талантливый коллектив, сплоченная команда единомышленников, сочетание новых технологий и лучших традиций отечественной школы тележурналистики", - добавил министр.По словам Шойгу, редакция телеканала "Россия 24" круглосуточно передает самую свежую и достоверную информацию, его зрители всегда в курсе последних новостей политики и экономики, общественной жизни, культуры и спорта.Глава военного ведомства выразил уверенность, что благодаря высокопрофессиональной и качественной работе журналистов, редакторов, операторов "Россия 24" и в дальнейшем будет занимать лидирующие позиции на отечественном и зарубежном медиарынке, и пожелал коллективу телеканала здоровья, поступательного развития, реализации творческих планов и проектов.
https://ria.ru/20210629/napadenie-1739027670.html
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россия, россия-24 (телеканал), сергей шойгу, общество
Шойгу поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием
12:31 01.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр обороны Сергей Шойгу отметил плодотворную и оперативную работу телеканала "Россия 24"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 15-летием начала вещания и особо отметил его плодотворную и оперативную работу по объективному освещению деятельности российской армии.
В четверг телеканал "Россия 24" отмечает 15-летие со дня начала вещания.
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За прошедшие годы телеканал добился многого и сделал большой шаг вперед, отметил Шойгу в поздравительной телеграмме. "Главный секрет вашего успеха – талантливый коллектив, сплоченная команда единомышленников, сочетание новых технологий и лучших традиций отечественной школы тележурналистики", - добавил министр.
По словам Шойгу, редакция телеканала "Россия 24" круглосуточно передает самую свежую и достоверную информацию, его зрители всегда в курсе последних новостей политики и экономики, общественной жизни, культуры и спорта.
"Особо отмечу плодотворную и оперативную работу телеканала по объективному освещению деятельности российских Вооруженных сил, неизменную нацеленность на популяризацию военной службы, приобщение молодого поколения к истории нашего государства", - подчеркнул Шойгу.
Глава военного ведомства выразил уверенность, что благодаря высокопрофессиональной и качественной работе журналистов, редакторов, операторов "Россия 24" и в дальнейшем будет занимать лидирующие позиции на отечественном и зарубежном медиарынке, и пожелал коллективу телеканала здоровья, поступательного развития, реализации творческих планов и проектов.
Студия телеканала Россия 24 - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
09:42Культура
Всегда в эфире. Юбилей первого новостного телеканала "Россия-24"
 
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