https://ria.ru/20210701/shoygu-1739384142.html
Шойгу поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием
Шойгу поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием - РИА Новости, 01.07.2021
Шойгу поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 15-летием начала вещания и особо отметил его плодотворную и оперативную работу по... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T12:31
2021-07-01T12:31
2021-07-01T12:31
россия
россия-24 (телеканал)
сергей шойгу
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738190568_0:118:2910:1754_1920x0_80_0_0_bbe2804b714b6fbb0acd315151744d92.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 15-летием начала вещания и особо отметил его плодотворную и оперативную работу по объективному освещению деятельности российской армии.В четверг телеканал "Россия 24" отмечает 15-летие со дня начала вещания.За прошедшие годы телеканал добился многого и сделал большой шаг вперед, отметил Шойгу в поздравительной телеграмме. "Главный секрет вашего успеха – талантливый коллектив, сплоченная команда единомышленников, сочетание новых технологий и лучших традиций отечественной школы тележурналистики", - добавил министр.По словам Шойгу, редакция телеканала "Россия 24" круглосуточно передает самую свежую и достоверную информацию, его зрители всегда в курсе последних новостей политики и экономики, общественной жизни, культуры и спорта.Глава военного ведомства выразил уверенность, что благодаря высокопрофессиональной и качественной работе журналистов, редакторов, операторов "Россия 24" и в дальнейшем будет занимать лидирующие позиции на отечественном и зарубежном медиарынке, и пожелал коллективу телеканала здоровья, поступательного развития, реализации творческих планов и проектов.
https://ria.ru/20210629/napadenie-1739027670.html
https://ria.ru/20210701/rossiya24-1739256363.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738190568_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4976ddccff6d3ea111565c6e21b43d3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, россия-24 (телеканал), сергей шойгу, общество
Шойгу поздравил телеканал "Россия 24" с 15-летием
Министр обороны Сергей Шойгу отметил плодотворную и оперативную работу телеканала "Россия 24"
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 15-летием начала вещания и особо отметил его плодотворную и оперативную работу по объективному освещению деятельности российской армии.
В четверг телеканал "Россия 24" отмечает 15-летие со дня начала вещания.
За прошедшие годы телеканал добился многого и сделал большой шаг вперед, отметил Шойгу в поздравительной телеграмме. "Главный секрет вашего успеха – талантливый коллектив, сплоченная команда единомышленников, сочетание новых технологий и лучших традиций отечественной школы тележурналистики", - добавил министр.
По словам Шойгу, редакция телеканала "Россия 24" круглосуточно передает самую свежую и достоверную информацию, его зрители всегда в курсе последних новостей политики и экономики, общественной жизни, культуры и спорта.
"Особо отмечу плодотворную и оперативную работу телеканала по объективному освещению деятельности российских Вооруженных сил, неизменную нацеленность на популяризацию военной службы, приобщение молодого поколения к истории нашего государства", - подчеркнул Шойгу.
Глава военного ведомства выразил уверенность, что благодаря высокопрофессиональной и качественной работе журналистов, редакторов, операторов "Россия 24" и в дальнейшем будет занимать лидирующие позиции на отечественном и зарубежном медиарынке, и пожелал коллективу телеканала здоровья, поступательного развития, реализации творческих планов и проектов.