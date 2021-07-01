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Паслер: в Оренбуржье строятся три школы и 8 детских садов

Паслер: в Оренбуржье строятся три школы и 8 детских садов - РИА Новости, 01.07.2021

Паслер: в Оренбуржье строятся три школы и 8 детских садов

За последние два года в Оренбуржье капитально отремонтированы 30 школ, сообщил губернатор региона Дениса Паслера после прямой линии с президентом, на которой... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T18:33

2021-07-01T18:33

2021-07-01T18:33

оренбургская область

денис паслер

оренбургский район

оренбург

общество

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ОРЕНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. За последние два года в Оренбуржье капитально отремонтированы 30 школ, сообщил губернатор региона Дениса Паслера после прямой линии с президентом, на которой прозвучали вопросы о строительстве новых учебных заведений. "Среди важных вопросов, заданных главе государства, строительство детских садов и школ. В Оренбуржье за два последних года капитально отремонтировано 30 школ, в 50 школах – проведен ремонт спортзалов. В рамках национального проекта "Образование" построено три школы и 22 детских сада. Строим еще три новые школы в Оренбурге, одна из них на 1135 мест и 8 детских садов", - сказал Паслер.Он сообщил, что в текущем году строим еще три новые школы в Оренбурге на 1135 мест, в Подгородней Покровке и Пригородном Оренбургского района и 8 детских садов, в 27 школах Оренбуржья проведен капремонт кровли, а в 25 – отремонтированы спорзалы.

https://ria.ru/20210630/udalenka-1739314912.html

оренбургский район

оренбург

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денис паслер, оренбургский район, оренбург, общество