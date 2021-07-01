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В Подмосковье выявили случай незаконной продажи сертификата о вакцинации

В Подмосковье выявили случай незаконной продажи сертификата о вакцинации - РИА Новости, 01.07.2021

В Подмосковье выявили случай незаконной продажи сертификата о вакцинации

Росздравнадзор выявил случай незаконной продажи сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции в Подмосковье, всем участникам мошеннической схемы грозит... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T14:56

2021-07-01T14:56

2021-07-01T15:13

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здоровье - общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Росздравнадзор выявил случай незаконной продажи сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции в Подмосковье, всем участникам мошеннической схемы грозит уголовное наказание, сообщила пресс-служба ведомства.Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области было принято решение о проведение контрольной закупки фальшивого сертификата через различные Telegram-каналы, так как в последнее время стали появляться многочисленные объявления о нелегальной продаже сертификатов."Сотрудник службы вступил в переписку с мошенниками, которым были предоставлены необходимые для оформления сертификата личные данные. Через некоторое время в Федеральном регистре вакцинированных появилась отметка о вакцинации заказчика, а в Едином портале государственных и муниципальных услуг – сведения, содержащие информацию и о месте получения лже-услуги: ГБУЗ Московской области "Егорьевская центральная районная больница", - говорится в сообщении.На основании полученных данных была незамедлительно организована внеплановая проверка для выявления тех, кто получил статус вакцинированного незаконным путем, уточнили в пресс-службе."Проверка проводится с участием сотрудников УЭБиПК ГУ МВД по Московской области, так как выявленные обстоятельства содержат признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20210629/moshennichestvo-1739048476.html

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москва, происшествия, коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), московская область (подмосковье), общество