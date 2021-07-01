https://ria.ru/20210701/selkhozproizvoditeli-1739484518.html

Москва выделила на поддержку сельхозпроизводителей 40 миллионов рублей

Москва выделила на поддержку сельхозпроизводителей 40 миллионов рублей - РИА Новости, 01.07.2021

Москва выделила на поддержку сельхозпроизводителей 40 миллионов рублей

Власти Москвы в этом году заложили на поддержку сельхозпроизводителей 40 миллионов рублей, аналогичная сумма будет выделена в следующем году, сообщил... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T19:55

2021-07-01T19:55

2021-07-01T19:55

московский урбанистический форум 2021

москва

экономика

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти Москвы в этом году заложили на поддержку сельхозпроизводителей 40 миллионов рублей, аналогичная сумма будет выделена в следующем году, сообщил заместитель руководителя столичного департамента торговли и услуг Денис Косторной."Мы сельское хозяйство будет поддерживать. За прошедшее время более 800 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства в Москве мы выделили… На этот год мы 40 миллионов рублей заложили на поддержку, аналогичная сумма будет на следующий год для наших сельхозников", - сообщил Косторной на Московском урбанистическом форуме.Он также отметил, что Москва заинтересована в качественных продуктах, для этого в городе проводятся ярмарки выходного дня и межрегиональные ярмарки."Москва создает максимально доступные условия для того, чтобы любой производитель из любого уголка нашей родины приехал, встал и продавал свою продукцию… Со своей стороны мы активно вкладываемся и привлекаем участников", - отметил он.

https://ria.ru/20210603/moskva-1735507851.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский урбанистический форум 2021, москва, экономика