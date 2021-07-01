https://ria.ru/20210701/selkhozproizvoditeli-1739484518.html
Москва выделила на поддержку сельхозпроизводителей 40 миллионов рублей
Москва выделила на поддержку сельхозпроизводителей 40 миллионов рублей - РИА Новости, 01.07.2021
Москва выделила на поддержку сельхозпроизводителей 40 миллионов рублей
Власти Москвы в этом году заложили на поддержку сельхозпроизводителей 40 миллионов рублей, аналогичная сумма будет выделена в следующем году, сообщил... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T19:55
2021-07-01T19:55
2021-07-01T19:55
московский урбанистический форум 2021
москва
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Власти Москвы в этом году заложили на поддержку сельхозпроизводителей 40 миллионов рублей, аналогичная сумма будет выделена в следующем году, сообщил заместитель руководителя столичного департамента торговли и услуг Денис Косторной."Мы сельское хозяйство будет поддерживать. За прошедшее время более 800 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства в Москве мы выделили… На этот год мы 40 миллионов рублей заложили на поддержку, аналогичная сумма будет на следующий год для наших сельхозников", - сообщил Косторной на Московском урбанистическом форуме.Он также отметил, что Москва заинтересована в качественных продуктах, для этого в городе проводятся ярмарки выходного дня и межрегиональные ярмарки."Москва создает максимально доступные условия для того, чтобы любой производитель из любого уголка нашей родины приехал, встал и продавал свою продукцию… Со своей стороны мы активно вкладываемся и привлекаем участников", - отметил он.
https://ria.ru/20210603/moskva-1735507851.html
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московский урбанистический форум 2021, москва, экономика
Москва выделила на поддержку сельхозпроизводителей 40 миллионов рублей
Власти Москвы выделили 40 миллионов рублей на поддержку сельхозпроизводителей в 2021 году
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Власти Москвы
в этом году заложили на поддержку сельхозпроизводителей 40 миллионов рублей, аналогичная сумма будет выделена в следующем году, сообщил заместитель руководителя столичного департамента торговли и услуг Денис Косторной.
"Мы сельское хозяйство будет поддерживать. За прошедшее время более 800 миллионов рублей на поддержку сельского хозяйства в Москве мы выделили… На этот год мы 40 миллионов рублей заложили на поддержку, аналогичная сумма будет на следующий год для наших сельхозников", - сообщил Косторной на Московском урбанистическом форуме.
Он также отметил, что Москва заинтересована в качественных продуктах, для этого в городе проводятся ярмарки выходного дня и межрегиональные ярмарки.
"Москва создает максимально доступные условия для того, чтобы любой производитель из любого уголка нашей родины приехал, встал и продавал свою продукцию… Со своей стороны мы активно вкладываемся и привлекаем участников", - отметил он.