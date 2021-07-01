https://ria.ru/20210701/sayty-1739356134.html

Генпрокуратура рассказала о фейковых сайтах с QR-кодами

Генпрокуратура рассказала о фейковых сайтах с QR-кодами - РИА Новости, 01.07.2021

Генпрокуратура рассказала о фейковых сайтах с QR-кодами

Генпрокуратура России выявила сайты аферистов с поддельными QR-кодами для посещения общественных мест, имитирующие Портал госуслуг и сайт московской мэрии,... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:05

2021-07-01T10:05

2021-07-01T10:05

коронавирус в россии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

технологии

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Генпрокуратура России выявила сайты аферистов с поддельными QR-кодами для посещения общественных мест, имитирующие Портал госуслуг и сайт московской мэрии, сообщает надзорное ведомство в четверг."В ходе мониторинга выявлены интернет-ресурсы, позиционирующиеся в качестве официальных онлайн-сервисов, позволяющих генерировать QR-коды для посещения общественных мест в обход ограничений... При этом ресурсы используют элементы, сходные с символикой официальных сайтов "Госуслуги" и mos.ru", - говорится в релизе.Такие сайты блокируются – только с начала года Роскомнадзор по требованию прокуратуры и решениям судов заблокировал 226 различных ресурсов, где торговали поддельными документами: от медицинских справок на владение оружием до паспортов вакцинации от COVID-19.

https://ria.ru/20210630/putin-1739193394.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, технологии