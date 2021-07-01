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Генпрокуратура рассказала о фейковых сайтах с QR-кодами
Генпрокуратура рассказала о фейковых сайтах с QR-кодами - РИА Новости, 01.07.2021
Генпрокуратура рассказала о фейковых сайтах с QR-кодами
Генпрокуратура России выявила сайты аферистов с поддельными QR-кодами для посещения общественных мест, имитирующие Портал госуслуг и сайт московской мэрии,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:05
2021-07-01T10:05
2021-07-01T10:05
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
технологии
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Генпрокуратура России выявила сайты аферистов с поддельными QR-кодами для посещения общественных мест, имитирующие Портал госуслуг и сайт московской мэрии, сообщает надзорное ведомство в четверг."В ходе мониторинга выявлены интернет-ресурсы, позиционирующиеся в качестве официальных онлайн-сервисов, позволяющих генерировать QR-коды для посещения общественных мест в обход ограничений... При этом ресурсы используют элементы, сходные с символикой официальных сайтов "Госуслуги" и mos.ru", - говорится в релизе.Такие сайты блокируются – только с начала года Роскомнадзор по требованию прокуратуры и решениям судов заблокировал 226 различных ресурсов, где торговали поддельными документами: от медицинских справок на владение оружием до паспортов вакцинации от COVID-19.
https://ria.ru/20210630/putin-1739193394.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, технологии
Генпрокуратура рассказала о фейковых сайтах с QR-кодами
Генпрокуратура рассказала о фейковых сайтах с QR-кодами, имитирующих "Госуслуги" и mos.ru"