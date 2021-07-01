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Генпрокуратура рассказала о фейковых сайтах с QR-кодами
Генпрокуратура рассказала о фейковых сайтах с QR-кодами - РИА Новости, 01.07.2021
Генпрокуратура рассказала о фейковых сайтах с QR-кодами
Генпрокуратура России выявила сайты аферистов с поддельными QR-кодами для посещения общественных мест, имитирующие Портал госуслуг и сайт московской мэрии,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:05
2021-07-01T10:05
коронавирус в россии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
технологии
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Генпрокуратура России выявила сайты аферистов с поддельными QR-кодами для посещения общественных мест, имитирующие Портал госуслуг и сайт московской мэрии, сообщает надзорное ведомство в четверг."В ходе мониторинга выявлены интернет-ресурсы, позиционирующиеся в качестве официальных онлайн-сервисов, позволяющих генерировать QR-коды для посещения общественных мест в обход ограничений... При этом ресурсы используют элементы, сходные с символикой официальных сайтов "Госуслуги" и mos.ru", - говорится в релизе.Такие сайты блокируются – только с начала года Роскомнадзор по требованию прокуратуры и решениям судов заблокировал 226 различных ресурсов, где торговали поддельными документами: от медицинских справок на владение оружием до паспортов вакцинации от COVID-19.
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коронавирус в россии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, технологии
Генпрокуратура рассказала о фейковых сайтах с QR-кодами
10:05 01.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Генпрокуратура рассказала о фейковых сайтах с QR-кодами, имитирующих "Госуслуги" и mos.ru"

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Генпрокуратура России выявила сайты аферистов с поддельными QR-кодами для посещения общественных мест, имитирующие Портал госуслуг и сайт московской мэрии, сообщает надзорное ведомство в четверг.
"В ходе мониторинга выявлены интернет-ресурсы, позиционирующиеся в качестве официальных онлайн-сервисов, позволяющих генерировать QR-коды для посещения общественных мест в обход ограничений... При этом ресурсы используют элементы, сходные с символикой официальных сайтов "Госуслуги" и mos.ru", - говорится в релизе.
Такие сайты блокируются – только с начала года Роскомнадзор по требованию прокуратуры и решениям судов заблокировал 226 различных ресурсов, где торговали поддельными документами: от медицинских справок на владение оружием до паспортов вакцинации от COVID-19.
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Коронавирус в РоссииРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФТехнологии
 
 
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