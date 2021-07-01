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В МИД рассказали о помощи Сапеге
В МИД рассказали о помощи Сапеге - РИА Новости, 01.07.2021
В МИД рассказали о помощи Сапеге
Москва держит на контроле ситуацию с арестованной в Белоруссии россиянкой Софьей Сапегой, в ближайшее время ее посетят российские дипломаты, заявила официальный РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:27
2021-07-01T17:27
софия сапега
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
мария захарова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва держит на контроле ситуацию с арестованной в Белоруссии россиянкой Софьей Сапегой, в ближайшее время ее посетят российские дипломаты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что российский консул посещал Софью Сапегу, пока она была в заключении. "В ближайшее время планируется очередное консульское посещение россиянки по месту её нового пребывания. Этот вопрос стоит также в повестке дня российско-белорусских контактов, находится на контроле", - добавила Захарова.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана россиянка Софья Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.
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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), москва, белоруссия, в мире
В МИД рассказали о помощи Сапеге
17:27 01.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские дипломаты вскоре посетят арестованную в Белоруссии россиянку Сапегу

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва держит на контроле ситуацию с арестованной в Белоруссии россиянкой Софьей Сапегой, в ближайшее время ее посетят российские дипломаты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Минске самым внимательным образом следит за судьбой Софьи Сапеги, оказывает ей посильную поддержку. Делается это в тесном взаимодействии с ее родственниками, с адвокатами", - сказала Захарова.

Она отметила, что российский консул посещал Софью Сапегу, пока она была в заключении. "В ближайшее время планируется очередное консульское посещение россиянки по месту её нового пребывания. Этот вопрос стоит также в повестке дня российско-белорусских контактов, находится на контроле", - добавила Захарова.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана россиянка Софья Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.
Советник президента РФ председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 16:06
Фадеев считает, что высылка Сапеги в Россию станет актом гуманизма
 
София СапегаЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияМария ЗахароваСледственный комитет России (СК РФ)МоскваБелоруссияВ мире
 
 
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