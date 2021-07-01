https://ria.ru/20210701/sapega-1739455283.html

В МИД рассказали о помощи Сапеге

В МИД рассказали о помощи Сапеге - РИА Новости, 01.07.2021

В МИД рассказали о помощи Сапеге

Москва держит на контроле ситуацию с арестованной в Белоруссии россиянкой Софьей Сапегой, в ближайшее время ее посетят российские дипломаты, заявила официальный РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:27

2021-07-01T17:27

2021-07-01T17:27

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

мария захарова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва держит на контроле ситуацию с арестованной в Белоруссии россиянкой Софьей Сапегой, в ближайшее время ее посетят российские дипломаты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что российский консул посещал Софью Сапегу, пока она была в заключении. "В ближайшее время планируется очередное консульское посещение россиянки по месту её нового пребывания. Этот вопрос стоит также в повестке дня российско-белорусских контактов, находится на контроле", - добавила Захарова.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана россиянка Софья Сапега. Председатель Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора ранее заявил, что Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также подозревается по статье о групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.Пресс-служба СК республики 25 июня сообщила, что Протасевич и Сапега обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, дают последовательные признательные показания. Следователи сочли возможным их перевод из-под стражи под домашний арест.

https://ria.ru/20210628/belorussiya-1738922056.html

россия

москва

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), москва, белоруссия, в мире