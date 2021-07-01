https://ria.ru/20210701/sanktsiy-1739499749.html

Комитет конгресса одобрил поправку о санкциях по "Северному потоку — 2"

Комитет конгресса одобрил поправку о санкциях по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.07.2021

Комитет конгресса одобрил поправку о санкциях по "Северному потоку — 2"

Комитет по ассигнованиям палаты представителей американского конгресса принял поправку, призванную помешать президенту Джо Байдену в приостановке санкций против РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-01T21:17

2021-07-01T21:17

2021-07-02T00:53

nord stream 2 ag

северный поток — 2

джо байден

вашингтон (город)

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Комитет по ассигнованиям палаты представителей американского конгресса принял поправку, призванную помешать президенту Джо Байдену в приостановке санкций против оператора "Северного потока — 2", свидетельствуют результаты голосования.Поправку предложила член конгресса от Огайо, демократ Марси Капур. Каковы шансы на ее утверждение полным составом обеих палат законодательного органа, пока не ясно."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европейский союз.Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена ранее ввела санкции против судов, достраивающих "Северный поток — 2", но не стала применять их против немецкой Nord Stream 2 AG, объяснив это нежеланием ссориться с союзниками. При этом в Вашингтоне признали, что новые ограничительные меры против трубопровода уже бессмысленны, поскольку он практически достроен.В России неоднократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект, который нельзя политизировать. В Москве напомнили, что завершение строительства магистрали выгодно Евросоюзу и Германии. В Берлине также отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210630/potok-1739246569.html

https://ria.ru/20210701/granitsa-1739294142.html

вашингтон (город)

сша

украина

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nord stream 2 ag, северный поток — 2, джо байден, вашингтон (город), сша, украина