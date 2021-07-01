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Эксперт: рубль за последние 29 лет перестал быть "деревянным"
Эксперт: рубль за последние 29 лет перестал быть "деревянным" - РИА Новости, 01.07.2021
Эксперт: рубль за последние 29 лет перестал быть "деревянным"
Рубль за последние 29 лет - с момента, когда впервые официальный курс российской валюты был уравнен с биржевым фиксингом - стал свободно конвертируемой валютой, РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T00:25
2021-07-01T00:25
россия
экономика
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рубль за последние 29 лет - с момента, когда впервые официальный курс российской валюты был уравнен с биржевым фиксингом - стал свободно конвертируемой валютой, привлекательной для иностранных инвесторов, а граждане перестали его называть "деревянным", заявил РИА Новости президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов.Банк России 1 июля 1992 года опубликовал письмо "Об официальном обменном курсе рубля" и ликвидировал существовавшую до этого множественность курсов (специальный, коммерческий, официальный), впервые уравняв официальный курс доллара с биржевым фиксингом, повысив его с 56 копеек до 125 рублей."За последние 29 лет рубль стал полноценной свободно конвертируемой валютой (СКВ). Он пока еще не стал мировой резервной валютой, поскольку его не держат в резервах ни международные центральные банки, ни коммерческие. Но обременений к его использованию, как резидентами, так и нерезидентами нет. Еще один момент: в обиходе уже давным-давно не употребляется слово "деревянный", - отметил он."Уважение к рублю, его оценка совсем другая, чем была 29 лет назад. Тогда это была беспомощная валюта, которая практически была выведена из оборота не только потому что доллар ее замещал, а потому что даже каналы обращения не были ею наполнены. Это означает, что бюджетники не получали зарплату, пенсионерам не платили пенсию, студентам не выплачивали стипендию. Никаких обязательств государство не выполняло, и рубля как такового в обращении не было", - напомнил Мамонтов.По его словам, сегодня рубль - это полноценное платежное средство на территории РФ и он привлекателен для иностранных инвестиций в рублевые активы, такая ситуация - это "небо и земля". Если 29 лет назад иностранцам в голову не приходило вкладываться в рубль (только редким энтузиастам), то теперь рублевые активы выкупаются иностранцами подчистую: как государственные суверенные обязательства, еврооблигации, так и обращающиеся на рынке ценные бумаги крупных корпораций, добавил Мамонтов.
https://ria.ru/20210620/dengi-1737792492.html
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россия, экономика
Эксперт: рубль за последние 29 лет перестал быть "деревянным"
00:25 01.07.2021
 
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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Эксперт заявил, что рубль за последние 29 лет перестал быть "деревянным"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рубль за последние 29 лет - с момента, когда впервые официальный курс российской валюты был уравнен с биржевым фиксингом - стал свободно конвертируемой валютой, привлекательной для иностранных инвесторов, а граждане перестали его называть "деревянным", заявил РИА Новости президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов.
Банк России 1 июля 1992 года опубликовал письмо "Об официальном обменном курсе рубля" и ликвидировал существовавшую до этого множественность курсов (специальный, коммерческий, официальный), впервые уравняв официальный курс доллара с биржевым фиксингом, повысив его с 56 копеек до 125 рублей.
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"За последние 29 лет рубль стал полноценной свободно конвертируемой валютой (СКВ). Он пока еще не стал мировой резервной валютой, поскольку его не держат в резервах ни международные центральные банки, ни коммерческие. Но обременений к его использованию, как резидентами, так и нерезидентами нет. Еще один момент: в обиходе уже давным-давно не употребляется слово "деревянный", - отметил он.
"Уважение к рублю, его оценка совсем другая, чем была 29 лет назад. Тогда это была беспомощная валюта, которая практически была выведена из оборота не только потому что доллар ее замещал, а потому что даже каналы обращения не были ею наполнены. Это означает, что бюджетники не получали зарплату, пенсионерам не платили пенсию, студентам не выплачивали стипендию. Никаких обязательств государство не выполняло, и рубля как такового в обращении не было", - напомнил Мамонтов.
По его словам, сегодня рубль - это полноценное платежное средство на территории РФ и он привлекателен для иностранных инвестиций в рублевые активы, такая ситуация - это "небо и земля". Если 29 лет назад иностранцам в голову не приходило вкладываться в рубль (только редким энтузиастам), то теперь рублевые активы выкупаются иностранцами подчистую: как государственные суверенные обязательства, еврооблигации, так и обращающиеся на рынке ценные бумаги крупных корпораций, добавил Мамонтов.
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