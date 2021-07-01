https://ria.ru/20210701/rossiya-24-1739192330.html

Главный информационный: телеканал "Россия 24" празднует юбилей

Главный информационный: телеканал "Россия 24" празднует юбилей - РИА Новости, 01.07.2021

Главный информационный: телеканал "Россия 24" празднует юбилей

Первого июля 2006 года в России появилось круглосуточное информационное телевидение. Новости и аналитика, важнейшие события страны и мира, ведущие ньюсмейкеры — РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T16:19

2021-07-01T16:19

2021-07-01T16:19

россия-24 (телеканал)

фото

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Первого июля 2006 года в России появилось круглосуточное информационное телевидение. Новости и аналитика, важнейшие события страны и мира, ведущие ньюсмейкеры — все это "Россия-24". Лица канала — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия-24 (телеканал), фото, фото