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Главный информационный: телеканал "Россия 24" празднует юбилей
Главный информационный: телеканал "Россия 24" празднует юбилей - РИА Новости, 01.07.2021
Главный информационный: телеканал "Россия 24" празднует юбилей
Первого июля 2006 года в России появилось круглосуточное информационное телевидение. Новости и аналитика, важнейшие события страны и мира, ведущие ньюсмейкеры — РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T16:19
2021-07-01T16:19
россия-24 (телеканал)
фото
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Первого июля 2006 года в России появилось круглосуточное информационное телевидение. Новости и аналитика, важнейшие события страны и мира, ведущие ньюсмейкеры — все это "Россия-24". Лица канала — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия-24 (телеканал), фото, фото

Главный информационный: телеканал "Россия 24" празднует юбилей

16:19 01.07.2021
 
Читать ria.ru в
Первого июля 2006 года в России появилось круглосуточное информационное телевидение. Новости и аналитика, важнейшие события страны и мира, ведущие ньюсмейкеры — все это "Россия-24". Лица канала — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Идея создать информационный телеканал возникла у председателя ВТГТРК Олега Добродеева еще в начале 2000-х годов.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью телеканалу Россия 24. Слева - телеведущая Анна Шнайдер
1 из 13

Идея создать информационный телеканал возникла у председателя ВТГТРК Олега Добродеева еще в начале 2000-х годов.

© РИА Новости / Александр Астафьев
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Однако реализация замысла затягивалась: то уточнялась концепция канала, то возникали сомнения в окупаемости проекта.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в программе Диалог на канале Россия 24
2 из 13

Однако реализация замысла затягивалась: то уточнялась концепция канала, то возникали сомнения в окупаемости проекта.

© РИА Новости / Александр Астафьев
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© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанк

Главную подготовку завершили как раз к 15-летию со дня выхода в эфир "Вестей".

Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин выступает в программе Мнение телеканала Россия 24
3 из 13

Главную подготовку завершили как раз к 15-летию со дня выхода в эфир "Вестей".

© РИА Новости / Денис Гришкин
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанк

Первый выпуск новостей канала выдали в эфир первого июля 2006 года в 19.00 по московскому времени.

Ведущая телевизионной передачи Без галстука Ирина Зайцева дает интервью в фойе ГЦКЗ Россия перед церемонией вручения телевизионных премий ТЭФИ-2001
4 из 13

Первый выпуск новостей канала выдали в эфир первого июля 2006 года в 19.00 по московскому времени.

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

С тех пор "Россия-24" — лидер на рынке информационного вещания.

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле. Справа - корреспондент телеканала Россия-24 Анастасия Боурт, получившая медаль За отвагу
5 из 13

С тех пор "Россия-24" — лидер на рынке информационного вещания.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Перейти в фотобанк

Телеканалу удалось сформировать в стране единое информационное пространство.

Член жюри телеведущая Дарья Златопольская на съемках финала шоу Танцы со звездами на телеканале Россия 1
6 из 13

Телеканалу удалось сформировать в стране единое информационное пространство.

© Пресс-служба телеканала «Россия 1»
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Благодаря вниманию зрителей к новостям аудитория "России-24" постоянно растет.

Телеведущий Михаил Зеленский
7 из 13

Благодаря вниманию зрителей к новостям аудитория "России-24" постоянно растет.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанк

Секрет успеха прост: максимум прямых трансляций, присутствие в гуще событий и оперативная работа с сюжетами.

Ведущая программы Вести Приволжье Юлия Кузнецова у катера Герой на набережной реки Волги с воздушным цифровым змеем телеканала Россия 24
8 из 13

Секрет успеха прост: максимум прямых трансляций, присутствие в гуще событий и оперативная работа с сюжетами.

© РИА Новости / Роман Владимиров
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

А еще — постоянное совершенствование, поиск новых подходов к вещанию.

Студия телеканала Россия 24 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
9 из 13

А еще — постоянное совершенствование, поиск новых подходов к вещанию.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

И, конечно, ведущие. Они на "России-24", возможно, самые яркие. "Вице-мисс Вселенная 2008" Вера Красова, например, знает все не только о красоте, но и об экономике.

Вице-мисс Россия-2008 Вера Красова на церемонии вручения премии Серебряный венок
10 из 13

И, конечно, ведущие. Они на "России-24", возможно, самые яркие. "Вице-мисс Вселенная 2008" Вера Красова, например, знает все не только о красоте, но и об экономике.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тележурналист и автор программы "Война" Евгений Поддубный отвечает за самые острые темы и горячие точки планеты.

Тележурналист ВГТРК, координатор Русской гуманитарной миссии в Сирии Евгений Поддубный на открытии выставки Cирия. Фотохроники войны в Государственной Думе РФ
11 из 13

Тележурналист и автор программы "Война" Евгений Поддубный отвечает за самые острые темы и горячие точки планеты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанк

Умница и красавица Екатерина Гринчевская работает на "России-24" с 2007 года и стала одним из символов телеканала.

Телеведущая телеканала Вести 24 Екатерина Гринчевская во время ретроспективного показа ETRO 10 лет в России на Даниловском рынке в Москве
12 из 13

Умница и красавица Екатерина Гринчевская работает на "России-24" с 2007 года и стала одним из символов телеканала.

© РИА Новости / Валерий Левитин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Что бы ни случилось, профессионализм команды спасет в любой ситуации.

Флаг телеканала Россия 24 во время Воздушно-акробатического цифрового шоу, посвященного финальной волне перехода на цифровое эфирное телевидение, в Симферополе
13 из 13

Что бы ни случилось, профессионализм команды спасет в любой ситуации.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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