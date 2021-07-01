Главный информационный: телеканал "Россия 24" празднует юбилей
Идея создать информационный телеканал возникла у председателя ВТГТРК Олега Добродеева еще в начале 2000-х годов.
Идея создать информационный телеканал возникла у председателя ВТГТРК Олега Добродеева еще в начале 2000-х годов.
Однако реализация замысла затягивалась: то уточнялась концепция канала, то возникали сомнения в окупаемости проекта.
Однако реализация замысла затягивалась: то уточнялась концепция канала, то возникали сомнения в окупаемости проекта.
Главную подготовку завершили как раз к 15-летию со дня выхода в эфир "Вестей".
Главную подготовку завершили как раз к 15-летию со дня выхода в эфир "Вестей".
Первый выпуск новостей канала выдали в эфир первого июля 2006 года в 19.00 по московскому времени.
Первый выпуск новостей канала выдали в эфир первого июля 2006 года в 19.00 по московскому времени.
С тех пор "Россия-24" — лидер на рынке информационного вещания.
С тех пор "Россия-24" — лидер на рынке информационного вещания.
Телеканалу удалось сформировать в стране единое информационное пространство.
Телеканалу удалось сформировать в стране единое информационное пространство.
Благодаря вниманию зрителей к новостям аудитория "России-24" постоянно растет.
Благодаря вниманию зрителей к новостям аудитория "России-24" постоянно растет.
Секрет успеха прост: максимум прямых трансляций, присутствие в гуще событий и оперативная работа с сюжетами.
Секрет успеха прост: максимум прямых трансляций, присутствие в гуще событий и оперативная работа с сюжетами.
А еще — постоянное совершенствование, поиск новых подходов к вещанию.
А еще — постоянное совершенствование, поиск новых подходов к вещанию.
И, конечно, ведущие. Они на "России-24", возможно, самые яркие. "Вице-мисс Вселенная 2008" Вера Красова, например, знает все не только о красоте, но и об экономике.
И, конечно, ведущие. Они на "России-24", возможно, самые яркие. "Вице-мисс Вселенная 2008" Вера Красова, например, знает все не только о красоте, но и об экономике.
Тележурналист и автор программы "Война" Евгений Поддубный отвечает за самые острые темы и горячие точки планеты.
Тележурналист и автор программы "Война" Евгений Поддубный отвечает за самые острые темы и горячие точки планеты.
Умница и красавица Екатерина Гринчевская работает на "России-24" с 2007 года и стала одним из символов телеканала.
Умница и красавица Екатерина Гринчевская работает на "России-24" с 2007 года и стала одним из символов телеканала.
Что бы ни случилось, профессионализм команды спасет в любой ситуации.
Что бы ни случилось, профессионализм команды спасет в любой ситуации.