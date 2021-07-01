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В Митино около 400 человек выстроились в очередь на ревакцинацию от COVID

В Митино около 400 человек выстроились в очередь на ревакцинацию от COVID - РИА Новости, 01.07.2021

В Митино около 400 человек выстроились в очередь на ревакцинацию от COVID

Около 400 человек выстроились в очередь около павильона "Здоровая Москва" в ландшафтном парке в Митино в первый день, когда в столице можно пройти ревакцинацию... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T17:23

2021-07-01T17:23

2021-07-01T17:23

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Около 400 человек выстроились в очередь около павильона "Здоровая Москва" в ландшафтном парке в Митино в первый день, когда в столице можно пройти ревакцинацию от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.Люди, пришедшие к павильону, где можно получить вакцину без предварительной записи, в основном пытаются пройти первую вакцинацию от коронавируса. Так, один мужчина поинтересовался, можно ли ему прививаться, если он переболел в марте прошлого года. Его записали в очередь 381-м. Другая женщина интересовалась, какие вакцины на данный момент доступны. Ей пояснили, что она может привиться двухкомпонентным "Спутником V" или однокомпонентным "Спутником Лайт". Другие вакцины на данный момент недоступны. Пришедших настоятельно просят соблюдать социальную дистанцию и надеть маски.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, повторную вакцинацию можно пройти с 1 июля в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва" без предварительной записи, с 5 июля будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

митино

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, митино, сергей собянин, москва, общество