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Собянин призвал москвичей не пренебрегать возможностью ревакцинации

Собянин призвал москвичей не пренебрегать возможностью ревакцинации - РИА Новости, 01.07.2021

Собянин призвал москвичей не пренебрегать возможностью ревакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не пренебрегать возможностью привиться повторно от коронавируса. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T09:55

2021-07-01T09:55

2021-07-01T10:04

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не пренебрегать возможностью привиться повторно от коронавируса."Дорогие мои, прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма "дельта", из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее. Сам я уже сделал прививку второй раз", - написал он в своем блоге.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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