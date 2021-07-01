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Собянин призвал москвичей не пренебрегать возможностью ревакцинации
Собянин призвал москвичей не пренебрегать возможностью ревакцинации - РИА Новости, 01.07.2021
Собянин призвал москвичей не пренебрегать возможностью ревакцинации
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не пренебрегать возможностью привиться повторно от коронавируса. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T09:55
2021-07-01T09:55
2021-07-01T10:04
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей не пренебрегать возможностью привиться повторно от коронавируса."Дорогие мои, прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного штамма "дельта", из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее. Сам я уже сделал прививку второй раз", - написал он в своем блоге.
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Собянин призвал москвичей не пренебрегать возможностью ревакцинации
09:55 01.07.2021 (обновлено: 10:04 01.07.2021)
Собянин призвал москвичей не пренебрегать возможностью повторно привиться от коронавируса