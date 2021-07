https://ria.ru/20210701/ramsfeld-1739332986.html

Биография Дональда Рамсфелда

Биография Дональда Рамсфелда - РИА Новости, 01.07.2021

Биография Дональда Рамсфелда

Американский политик, бывший министр обороны США Дональд Генри Рамсфелд (Donald Henry Rumsfeld) родился 9 июля 1932 года в Чикаго (штат Иллинойс, США).

Американский политик, бывший министр обороны США Дональд Генри Рамсфелд (Donald Henry Rumsfeld) родился 9 июля 1932 года в Чикаго (штат Иллинойс, США).В 1954 году окончил факультет политологии Принстонского университета.В 1954-1957 годах служил в военно-морской авиации США, был летчиком, затем инструктором. В 1957 году он был переведен в запас, продолжал службу как резервист до 1975 года.Политическую карьеру Дональд Рамсфелд начал в 1957 году помощником конгрессмена от штата Огайо.В 1960-1962 годах работал инвестиционным брокером в Чикаго.В 1962 году был избран в Палату представителей США от штата Иллинойс, переизбирался в 1964, 1966 и 1968 годах.В 1969 году перешел на работу в администрацию 37-го президента США (1969-1974) Ричарда Никсона. В 1969-1970 годах Рамсфелд занимал пост директора Департамента экономических возможностей, в 1971-1972 годах – советника президента, а также директора Программы стабилизации экономики.В 1973-1974 годах был постоянным представителем США в Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе (Бельгия).В августе 1974 года был отозван из Брюсселя в Вашингтон, руководил процессом формирования будущей администрации 38-го президента США (1974-1977) Джеральда Форда.В 1974-1975 годах – глава администрации Белого дома, в 1975-1977 годах занимал пост министра обороны США, став самым молодым на этом посту в истории страны.В 1977-1985 годах Дональд Рамсфелд был управляющим директором, президентом, а затем председателем совета директоров фармацевтической компании G.D. Searle & Co. Успешная руководящая работа Рамсфелда в этой компании была отмечена наградами изданий Wall Street Transcript (1980) и Financial World (1981).С 1985 по 1990 год занимался частным бизнесом.В 1990-1993 годах – председатель и управляющий директор General Instrument Corporation, одного из лидеров в области широкополосной телепередачи и технологий контроля доступа.В 1988-2001 годах входил в совет директоров фармацевтической компании Gilead Sciences, с 1997 года был председателем совета директоров.Также в разные годы входил в состав совета директоров таких компаний как Kellogg, Allstate Corp., Vulcan Materials Co., ASEA Brown Boveri (ABB), Sears Roebuck and Co., Amylin Pharmaceuticals.Работу в бизнесе Рамсфелд совмещал с государственной службой. Был членом Общего консультативного комитета при президенте США по контролю над вооружениями (1982-1986), старшего советника президентской комиссии по стратегическим силам (1983-1984), специальным посланником президента США на Ближнем Востоке (1983-1984), членом Объединенной консультативной комиссии по отношениям с Японией (1983-1984), членом Национальной экономической комиссии (1988-1989), председателем Комиссии США по вопросам ракетной угрозы (1998-1999), членом Комиссии США по вопросам торгового дефицита (1999-2000) и др.В 2001-2006 годах Дональд Рамсфелд снова занимал пост министра обороны США, на этот раз став самым пожилым главой Пентагона в истории США. При Рамсфелде США осуществили военное вторжение в Афганистан и Ирак после террористических атак 11 сентября 2001 года. Он считался одним из самых влиятельных членов команды 43-го президента США (2001-2009) Джорджа Буша-младшего, хотя до этого имел разногласия с 41-м президентом США (1989-1993) Джорджем Бушем-старшим.Свою деятельность на посту министра обороны Рамсфелд закончил на фоне скандала вокруг пыток заключенных в американских тюрьмах по всему миру. В частности, в марте 2005 года стало известно, что правозащитные организации Американский союз гражданских свобод и Human Rights First подали в суд на главу Пентагона Дональда Рамсфелда, обвинив министра обороны США в личной причастности к пыткам и издевательствам американских военных над заключенными и военнопленными в Ираке и Афганистане.Иск против Рамсфелда был подан в его родном штате Иллинойс от имени девяти человек, которые пострадали, находясь в американских военных тюрьмах в Ираке и Афганистане.В 2007 году иск против Рамсфелда был отклонен, Американский союз гражданских свобод в 2011 году безуспешно пытался возобновить процесс.После своей отставки Дональд Рамсфелд основал фонд, среди направлений работы которого поддержка заинтересованных в поступлении на государственную службу, помощь ветеранам боевых действий и др.В 2011 году он выпустил мемуары "Известное и неизвестное".В 2016 году Дональд Рамсфелд принял участие в разработке мобильного приложения – карточной игры Churchill Solitaire.29 июня 2021 года Рамсфелд скончался в штате Нью-Мексико.Дональд Рамсфелд был удостоен высшей гражданской награды США – Президентской медали свободы (1977), был награжден рядом медалей США и иностранных государств.Политик с 1954 года был женат, у него осталось трое детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

