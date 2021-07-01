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Омская область
https://ria.ru/20210701/ralli-1739479187.html
Омский губернатор поприветствовал участников ралли "Шелковый путь"
Омский губернатор поприветствовал участников ралли "Шелковый путь" - РИА Новости, 01.07.2021
Омский губернатор поприветствовал участников ралли "Шелковый путь"
Омский губернатор поприветствовал участников ралли "Шёлковый путь" на Соборной площади в центре города и пожелал, чтобы омская земля зарядила гонщиков энергией, РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T19:23
2021-07-01T20:06
омская область
россия
авто
владимир путин
александр бурков
азия
монголия
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ОМСК, 1 июл – РИА Новости. Омский губернатор поприветствовал участников ралли "Шёлковый путь" на Соборной площади в центре города и пожелал, чтобы омская земля зарядила гонщиков энергией, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.Сегодня в центре Омска на Соборной площади прошла торжественная церемония старта ралли-рейда "Шелковый путь". С приветственным словом перед участниками и зрителями выступил губернатор Омской области Александр Бурков. Он зачитал поздравительную телеграмму от Президента России Владимира Путина и отметил, что сегодня знаменательный для нашего региона день."Омская область открывает свою страницу в истории одного из крупнейших мировых соревнований по ралли-рейдам "Шелковый путь". Еще во втором веке до нашей эры между Европой и Азией была проложена караванная дорога. Спустя столетия путь, который прежде несколько месяцев проделывали купцы, за считанные дни отчасти повторяют гонщики",- отметил губернатор.По его словам, зрители в Омске получили уникальную возможность увидеть гоночную технику, которая будет участвовать в ралли."Конечно же, мы будем болеть за омский экипаж и поддерживать Евгения Фрезоргера и Алексея Шпука. Участников ралли в нашем регионе ждут интересные скоростные отрезки, которые пройдут по территории трех районов. Пилоты увидят наши березовые леса и бескрайние поля, будут участки и с пересеченной местностью. Пусть омская земля зарядит всех спортсменов энергией перед более сложными участками пути с болотами, горами, пустыней", - пожелал Бурков. Он добавил что победитель – это не тот, кто управляет самым быстрым автомобилем, а тот, кто отказывается проигрывать.Руководитель проекта международного ралли "Шелковый путь" Владимир Чагин поблагодарил команду правительства Омской области, мэрию Омска за качественную организацию и теплый приём.Он отметил, что Омск сегодняшней жарой разрушает стереотипы о Сибири, которая всегда ассоциировалась с морозами. "А здесь настоящая Сахара, и пусть нам завидуют. Наши ралли не повторяют маршруты, и мы безумно рады показать масштаб, красоту, развитость регионов", - сказал Чагин.Соревнования пройдут 1-11 июля по территории России и Монголии. Старт первого этапа запланирован в Омске 2 июля, финиш – в Улан-Баторе. За 10 этапов участники гонки преодолеют более 5400 километров.
https://rsport.ria.ru/20210701/ralli-1739443959.html
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россия, авто, владимир путин, александр бурков, азия, монголия, общество
Омский губернатор поприветствовал участников ралли "Шелковый путь"
19:23 01.07.2021 (обновлено: 20:06 01.07.2021)
 
© Фото : Фото пресс-службы правительства Омской области Омский губернатор поприветствовал участников ралли "Шелковый путь"
 Омский губернатор поприветствовал участников ралли Шелковый путь - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© Фото : Фото пресс-службы правительства Омской области

Омский губернатор поприветствовал участников ралли "Шелковый путь"

Читать ria.ru в
ОМСК, 1 июл – РИА Новости. Омский губернатор поприветствовал участников ралли "Шёлковый путь" на Соборной площади в центре города и пожелал, чтобы омская земля зарядила гонщиков энергией, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Сегодня в центре Омска на Соборной площади прошла торжественная церемония старта ралли-рейда "Шелковый путь". С приветственным словом перед участниками и зрителями выступил губернатор Омской области Александр Бурков. Он зачитал поздравительную телеграмму от Президента России Владимира Путина и отметил, что сегодня знаменательный для нашего региона день.
"Омская область открывает свою страницу в истории одного из крупнейших мировых соревнований по ралли-рейдам "Шелковый путь". Еще во втором веке до нашей эры между Европой и Азией была проложена караванная дорога. Спустя столетия путь, который прежде несколько месяцев проделывали купцы, за считанные дни отчасти повторяют гонщики",- отметил губернатор.
По его словам, зрители в Омске получили уникальную возможность увидеть гоночную технику, которая будет участвовать в ралли.
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"Конечно же, мы будем болеть за омский экипаж и поддерживать Евгения Фрезоргера и Алексея Шпука. Участников ралли в нашем регионе ждут интересные скоростные отрезки, которые пройдут по территории трех районов. Пилоты увидят наши березовые леса и бескрайние поля, будут участки и с пересеченной местностью. Пусть омская земля зарядит всех спортсменов энергией перед более сложными участками пути с болотами, горами, пустыней", - пожелал Бурков. Он добавил что победитель – это не тот, кто управляет самым быстрым автомобилем, а тот, кто отказывается проигрывать.
Руководитель проекта международного ралли "Шелковый путь" Владимир Чагин поблагодарил команду правительства Омской области, мэрию Омска за качественную организацию и теплый приём.
Он отметил, что Омск сегодняшней жарой разрушает стереотипы о Сибири, которая всегда ассоциировалась с морозами. "А здесь настоящая Сахара, и пусть нам завидуют. Наши ралли не повторяют маршруты, и мы безумно рады показать масштаб, красоту, развитость регионов", - сказал Чагин.
Соревнования пройдут 1-11 июля по территории России и Монголии. Старт первого этапа запланирован в Омске 2 июля, финиш – в Улан-Баторе. За 10 этапов участники гонки преодолеют более 5400 километров.
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Омская областьРоссияАвтоВладимир ПутинАлександр БурковАзияМонголияОбщество
 
 
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