https://ria.ru/20210701/rakova-1739365148.html
Заммэра Ракова сообщила, что ревакцинировалась "Спутником Лайт"
Заммэра Ракова сообщила, что ревакцинировалась "Спутником Лайт" - РИА Новости, 01.07.2021
Заммэра Ракова сообщила, что ревакцинировалась "Спутником Лайт"
Заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ревакцинировалась "Спутником Лайт". РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:59
2021-07-01T10:59
2021-07-01T11:12
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
анастасия ракова
здоровье - общество
сергей собянин
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ревакцинировалась "Спутником Лайт".Она сообщила, что сама уже повторно привилась "Спутником Лайт", так же поступили и люди из ее окружения. "В условиях распространения более агрессивного штамма коронавируса это очень важно. При необходимости мы в дальнейшем будем дозакупать препарат. Согласно рекомендациям Минздрава, важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. В настоящий момент нет утвержденного уровня антител, при котором человек имеет реальную защиту от вируса и новых штаммов", – отметила заммэра.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, повторную вакцинацию можно пройти с 1 июля в одном из 8 павильонов "Здоровая Москва" без предварительной записи, с 5 июля будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.
https://radiosputnik.ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739357740.html
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, анастасия ракова , здоровье - общество, сергей собянин, вакцинация россиян от covid-19, москва, общество
Заммэра Ракова сообщила, что ревакцинировалась "Спутником Лайт"
10:59 01.07.2021 (обновлено: 11:12 01.07.2021)
Заммэра Ракова сообщила, что ревакцинировалась "Спутником Лайт"