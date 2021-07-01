https://ria.ru/20210701/rakova-1739365148.html

Заммэра Ракова сообщила, что ревакцинировалась "Спутником Лайт"

Заммэра Ракова сообщила, что ревакцинировалась "Спутником Лайт" - РИА Новости, 01.07.2021

Заммэра Ракова сообщила, что ревакцинировалась "Спутником Лайт"

Заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ревакцинировалась "Спутником Лайт". РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T10:59

2021-07-01T10:59

2021-07-01T11:12

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

анастасия ракова

здоровье - общество

сергей собянин

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739182271_0:85:1600:985_1920x0_80_0_0_cc84c9f1e00b52a327b5d2e302378202.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ревакцинировалась "Спутником Лайт".Она сообщила, что сама уже повторно привилась "Спутником Лайт", так же поступили и люди из ее окружения. "В условиях распространения более агрессивного штамма коронавируса это очень важно. При необходимости мы в дальнейшем будем дозакупать препарат. Согласно рекомендациям Минздрава, важно своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и количества антител. В настоящий момент нет утвержденного уровня антител, при котором человек имеет реальную защиту от вируса и новых штаммов", – отметила заммэра.Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, повторную вакцинацию можно пройти с 1 июля в одном из 8 павильонов "Здоровая Москва" без предварительной записи, с 5 июля будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

https://radiosputnik.ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739357740.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, анастасия ракова , здоровье - общество, сергей собянин, вакцинация россиян от covid-19, москва, общество