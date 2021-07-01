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Ракета "Союз" стартовала с космодрома Восточный
Ракета "Союз" стартовала с космодрома Восточный - РИА Новости, 01.07.2021
Ракета "Союз" стартовала с космодрома Восточный
Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", на котором установлены 36 спутников связи британской компании OneWeb, стартовала с космодрома Восточный,... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T15:52
2021-07-01T16:07
дмитрий рогозин
байконур (город)
oneweb
восточный (космодром)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", на котором установлены 36 спутников связи британской компании OneWeb, стартовала с космодрома Восточный, трансляцию ведет "Роскосмос".Старт состоялся в 15.48 мск. Ожидается, что "Фрегат" со спутниками отделится от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории через 10 минут.Разгонный блок "Фрегат", на котором установлены 36 спутников связи британской компании OneWeb, отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" после пуска с космодрома Восточный, следует из трансляции "Роскосмоса".Теперь разгонному блоку предстоит доставить аппараты на целевую круговую орбиту высотой 450 километров. Запланировано два включения маршевого двигателя "Фрегата". Отделение спутников планируется в девять этапов по четыре аппарата с 17.07 до 19.40 мск.Это уже 11-й пуск российской космической ракеты в 2021 году. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал, что всего пусков в этом году будет 29.В мае OneWeb сообщила, что после данного запуска орбитальная группировка компании сможет охватить все регионы к северу от 50 градусов северной широты. Это намерение отражено на головном обтекателе ракеты "Союз-2.1б" надписью Hello North Pole! ("Здравствуй, Северный полюс!").Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") рассказывали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются 8-10 стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже три.По данным источников агентства в отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного помимо июльского намечается в октябре, также три старта ожидаются с Байконура в августе, сентябре и декабре, один пуск - с Куру в ноябре.
https://ria.ru/20210630/mks-1739150142.html
https://ria.ru/20210625/sputnik-1738693975.html
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дмитрий рогозин, байконур (город), oneweb, восточный (космодром), космос - риа наука, роскосмос, общество
Ракета "Союз" стартовала с космодрома Восточный
15:52 01.07.2021 (обновлено: 16:07 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРН "Союз-2.1б"
РН Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Ракета "Союз" с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", на котором установлены 36 спутников связи британской компании OneWeb, стартовала с космодрома Восточный, трансляцию ведет "Роскосмос".
Старт состоялся в 15.48 мск. Ожидается, что "Фрегат" со спутниками отделится от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории через 10 минут.
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Разгонный блок "Фрегат", на котором установлены 36 спутников связи британской компании OneWeb, отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" после пуска с космодрома Восточный, следует из трансляции "Роскосмоса".
Теперь разгонному блоку предстоит доставить аппараты на целевую круговую орбиту высотой 450 километров. Запланировано два включения маршевого двигателя "Фрегата". Отделение спутников планируется в девять этапов по четыре аппарата с 17.07 до 19.40 мск.
Это уже 11-й пуск российской космической ракеты в 2021 году. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал, что всего пусков в этом году будет 29.
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Ранее в пресс-службе компании "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") рассказывали РИА Новости, что в 2021 году с космодромов Байконур, Восточный и Куру планируются 8-10 стартов ракет "Союз" со спутниками OneWeb, из которых выполнены уже три.
По данным источников агентства в отрасли, еще один запуск в интересах OneWeb с Восточного помимо июльского намечается в октябре, также три старта ожидаются с Байконура в августе, сентябре и декабре, один пуск - с Куру в ноябре.
 
Дмитрий РогозинБайконур (город)OneWebВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосОбщество
 
 
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