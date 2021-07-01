https://ria.ru/20210701/qr-1739490550.html

Власти Москвы рассказали о работе сервисов по получению QR-кодов

Власти Москвы рассказали о работе сервисов по получению QR-кодов - РИА Новости, 01.07.2021

Власти Москвы рассказали о работе сервисов по получению QR-кодов

Сервисы получения QR-кодов в Москве работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T20:24

2021-07-01T20:24

2021-07-01T20:28

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Сервисы получения QR-кодов в Москве работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.Ранее Readovka сообщила о том, что сбой произошел на сайтах ЕМИАС Москвы, immune.mos.ru, mos.ru и gosuslugi.ru. Сообщалось, что хакеры якобы взломали базы вакцинированных, из-за чего мэрия приостановила внесение в нее новых данных и выдачу QR-кодов."Сервисы получения QR-кодов работают в штатном режиме, получить их по-прежнему может любой гражданин, прошедший вакцинацию, переболевший коронавирусом в течение последних 6 месяцев или имеющий отрицательный ПЦР-тест, полученный в одной из московских лабораторий, подключенных к ЕМИАС", - сообщили в департаменте.

https://ria.ru/20210701/vaktsinatsiya-1739458688.html

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