https://ria.ru/20210701/putin-1739412226.html
Путин подписал закон об оправданном риске для спасателей
Путин подписал закон об оправданном риске для спасателей - РИА Новости, 01.07.2021
Путин подписал закон об оправданном риске для спасателей
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается возможность освобождения спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб от... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:26
2021-07-01T14:26
2021-07-01T14:26
госдума рф
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общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается возможность освобождения спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб от ответственности за причинение ущерба и вреда здоровью в условиях крайней необходимости и оправданного риска.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". Закон был разработан с целью повышения защищенности спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных работ.Так, в законе закрепляются понятия оправданного риска и крайней необходимости, вводятся разграничения применения норм трудового законодательства в отношении спасателей, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ.Также устанавливаются ограничения привлечения к дисциплинарной ответственности и гражданско-правовой ответственности руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), руководителей ликвидации ЧС и простых спасателей, действующих в условиях оправданного риска или крайней необходимости. Согласно закону, они "могут освобождаться от ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, спасателей или их гибель в соответствии с законодательством РФ", "если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости".Комментируя принятый документ, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее отметил, что "когда речь идет о спасении людей, нередко приходится рисковать и своей жизнью и сохранностью техники и иного имущества". "Поэтому при оценке результатов работы спасателей, привлечении к ответственности руководителей подразделений, необходимо учитывать и мотивы, и обоснованность их действий в условиях оправданного риска и крайней необходимости и помнить о главной задаче, которую они выполняют – спасение людей, предупреждение и ликвидация катастроф и стихийных бедствий", - заявлял он журналистам.
https://ria.ru/20210529/evakuatsiya-1734690405.html
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госдума рф, владимир путин, общество
Путин подписал закон об оправданном риске для спасателей
Путин освободил спасателей от ответственности за причинение ущерба в случаях оправданного риска
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
подписал закон, которым устанавливается возможность освобождения спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб от ответственности за причинение ущерба и вреда здоровью в условиях крайней необходимости и оправданного риска.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". Закон был разработан с целью повышения защищенности спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных работ.
Так, в законе закрепляются понятия оправданного риска и крайней необходимости, вводятся разграничения применения норм трудового законодательства в отношении спасателей, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ.
Также устанавливаются ограничения привлечения к дисциплинарной ответственности и гражданско-правовой ответственности руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), руководителей ликвидации ЧС и простых спасателей, действующих в условиях оправданного риска или крайней необходимости. Согласно закону, они "могут освобождаться от ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, спасателей или их гибель в соответствии с законодательством РФ", "если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости".
Комментируя принятый документ, глава комитета ГД
по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
ранее отметил, что "когда речь идет о спасении людей, нередко приходится рисковать и своей жизнью и сохранностью техники и иного имущества". "Поэтому при оценке результатов работы спасателей, привлечении к ответственности руководителей подразделений, необходимо учитывать и мотивы, и обоснованность их действий в условиях оправданного риска и крайней необходимости и помнить о главной задаче, которую они выполняют – спасение людей, предупреждение и ликвидация катастроф и стихийных бедствий", - заявлял он журналистам.