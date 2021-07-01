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Путин подписал закон об оправданном риске для спасателей
Путин подписал закон об оправданном риске для спасателей - РИА Новости, 01.07.2021
Путин подписал закон об оправданном риске для спасателей
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается возможность освобождения спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб от... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T14:26
2021-07-01T14:26
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается возможность освобождения спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб от ответственности за причинение ущерба и вреда здоровью в условиях крайней необходимости и оправданного риска.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". Закон был разработан с целью повышения защищенности спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных работ.Так, в законе закрепляются понятия оправданного риска и крайней необходимости, вводятся разграничения применения норм трудового законодательства в отношении спасателей, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ.Также устанавливаются ограничения привлечения к дисциплинарной ответственности и гражданско-правовой ответственности руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), руководителей ликвидации ЧС и простых спасателей, действующих в условиях оправданного риска или крайней необходимости. Согласно закону, они "могут освобождаться от ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, спасателей или их гибель в соответствии с законодательством РФ", "если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости".Комментируя принятый документ, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее отметил, что "когда речь идет о спасении людей, нередко приходится рисковать и своей жизнью и сохранностью техники и иного имущества". "Поэтому при оценке результатов работы спасателей, привлечении к ответственности руководителей подразделений, необходимо учитывать и мотивы, и обоснованность их действий в условиях оправданного риска и крайней необходимости и помнить о главной задаче, которую они выполняют – спасение людей, предупреждение и ликвидация катастроф и стихийных бедствий", - заявлял он журналистам.
https://ria.ru/20210529/evakuatsiya-1734690405.html
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госдума рф, владимир путин, общество
Путин подписал закон об оправданном риске для спасателей
14:26 01.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВертолет МЧС РФ во время учений
Вертолет МЧС РФ во время учений - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Путин освободил спасателей от ответственности за причинение ущерба в случаях оправданного риска

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается возможность освобождения спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб от ответственности за причинение ущерба и вреда здоровью в условиях крайней необходимости и оправданного риска.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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29 мая, 03:04
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Изменения внесены в федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". Закон был разработан с целью повышения защищенности спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении аварийно-спасательных работ.
Так, в законе закрепляются понятия оправданного риска и крайней необходимости, вводятся разграничения применения норм трудового законодательства в отношении спасателей, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ.
Также устанавливаются ограничения привлечения к дисциплинарной ответственности и гражданско-правовой ответственности руководителей аварийно-спасательных служб (формирований), руководителей ликвидации ЧС и простых спасателей, действующих в условиях оправданного риска или крайней необходимости. Согласно закону, они "могут освобождаться от ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, спасателей или их гибель в соответствии с законодательством РФ", "если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости".
Комментируя принятый документ, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее отметил, что "когда речь идет о спасении людей, нередко приходится рисковать и своей жизнью и сохранностью техники и иного имущества". "Поэтому при оценке результатов работы спасателей, привлечении к ответственности руководителей подразделений, необходимо учитывать и мотивы, и обоснованность их действий в условиях оправданного риска и крайней необходимости и помнить о главной задаче, которую они выполняют – спасение людей, предупреждение и ликвидация катастроф и стихийных бедствий", - заявлял он журналистам.
Операция в Гильзовой бухте: сотрудники МЧС уничтожили снаряды времен ВОВ - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 12:26
Операция в Гильзовой бухте: сотрудники МЧС уничтожили снаряды времен ВОВВ бухте Гильзовая в Севастополе сотрудники МЧС совместно с подразделениями Черноморского флота нашли и ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
 
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