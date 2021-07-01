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Империя умирает: китайцы восхитились словами Путина об однополярном мире
Империя умирает: китайцы восхитились словами Путина об однополярном мире - РИА Новости, 01.07.2021
Империя умирает: китайцы восхитились словами Путина об однополярном мире
Читатели китайской газеты "Гуаньча" прокомментировали высказывание Владимира Путина о том, что Вашингтон пытается сохранить гегемонию, в то время как период... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:39
2021-07-01T15:43
россия
владимир путин
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" прокомментировали высказывание Владимира Путина о том, что Вашингтон пытается сохранить гегемонию, в то время как период однополярного мира подошел к концу. "Вот поэтому я думаю, что если старый Джо выдержит эти четыре года на посту, у него есть два пути: он либо подомнет под себя ЕС, чтобы повысить авторитет Америки, либо подготовит свою страну к закату гегемонии. Даже не знаю, какой стране будет от этого хуже", — выразил мнение один из читателей."Смотрю на Штаты — на какую силу дальше они собираются опираться? Их уже прижали и Россия, и Китай", — отметил другой пользователь."Поэтому самые агрессивные — это Соединенные Штаты", — считает еще один комментатор."Американская империя умирает, но все не желает отступать, она в полном отчаянии, безумии, она на грани полного поражения и подавления! Путин правильно сказал, что гегемонии США конец! — подытожили читатели.Накануне Владимир Путин во время прямой линии заявил, что какие бы санкции ни применяли к России, она по-прежнему развивается. Он подчеркнул, что период однополярного мира прошел и Белый дом должен исходить из того, что все быстро меняется.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, владимир путин, китай, сша, в мире
Империя умирает: китайцы восхитились словами Путина об однополярном мире
13:39 01.07.2021 (обновлено: 15:43 01.07.2021)
 
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© РИА Новости / Алексей Никольский
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Читатели "Гуаньча" оценили слова Путина о попытках США сохранить гегемонию в мире

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" прокомментировали высказывание Владимира Путина о том, что Вашингтон пытается сохранить гегемонию, в то время как период однополярного мира подошел к концу.
"Вот поэтому я думаю, что если старый Джо выдержит эти четыре года на посту, у него есть два пути: он либо подомнет под себя ЕС, чтобы повысить авторитет Америки, либо подготовит свою страну к закату гегемонии. Даже не знаю, какой стране будет от этого хуже", — выразил мнение один из читателей.
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"Смотрю на Штаты — на какую силу дальше они собираются опираться? Их уже прижали и Россия, и Китай", — отметил другой пользователь.
"Поэтому самые агрессивные — это Соединенные Штаты", — считает еще один комментатор.
"Американская империя умирает, но все не желает отступать, она в полном отчаянии, безумии, она на грани полного поражения и подавления! Путин правильно сказал, что гегемонии США конец! — подытожили читатели.
Накануне Владимир Путин во время прямой линии заявил, что какие бы санкции ни применяли к России, она по-прежнему развивается. Он подчеркнул, что период однополярного мира прошел и Белый дом должен исходить из того, что все быстро меняется.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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