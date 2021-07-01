https://ria.ru/20210701/putin-1739391022.html

Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в области науки

Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в области науки - РИА Новости, 01.07.2021

Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в области науки

Россия и Белоруссия давно взаимодействуют в области науки и техники, к цифровой повестке должны подключаться и регионы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:04

2021-07-01T13:04

2021-07-01T16:14

наука

россия

владимир путин

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия давно взаимодействуют в области науки и техники, к цифровой повестке должны подключаться и регионы, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши страны давно и успешно взаимодействуют в области науки и техники, сообща решают стратегическую задачу создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства. Важно, чтобы к реализации цифровой повестки активнее подключались и наши регионы", - сказал он на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России.Путин отметил, что сейчас уже осуществляется целый ряд совместных инновационных программ и проектов в таких сферах, как: информационно-вычислительные технологии, геологоразведка и энергетика, геномные и медицинские исследования.

https://ria.ru/20210701/pozdravlenie-1739389449.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, белоруссия, в мире