https://ria.ru/20210701/putin-1739391022.html
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в области науки
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в области науки - РИА Новости, 01.07.2021
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в области науки
Россия и Белоруссия давно взаимодействуют в области науки и техники, к цифровой повестке должны подключаться и регионы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:04
2021-07-01T13:04
2021-07-01T16:14
наука
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владимир путин
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия давно взаимодействуют в области науки и техники, к цифровой повестке должны подключаться и регионы, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши страны давно и успешно взаимодействуют в области науки и техники, сообща решают стратегическую задачу создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства. Важно, чтобы к реализации цифровой повестки активнее подключались и наши регионы", - сказал он на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России.Путин отметил, что сейчас уже осуществляется целый ряд совместных инновационных программ и проектов в таких сферах, как: информационно-вычислительные технологии, геологоразведка и энергетика, геномные и медицинские исследования.
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россия, владимир путин, белоруссия, в мире
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в области науки
13:04 01.07.2021 (обновлено: 16:14 01.07.2021)
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в области науки и техники