Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210701/putin-1739391022.html
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в области науки
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в области науки - РИА Новости, 01.07.2021
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в области науки
Россия и Белоруссия давно взаимодействуют в области науки и техники, к цифровой повестке должны подключаться и регионы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:04
2021-07-01T16:14
наука
россия
владимир путин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739436517_0:11:3020:1709_1920x0_80_0_0_5f1fea107cd9bd0de447f4d740c2513c.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия давно взаимодействуют в области науки и техники, к цифровой повестке должны подключаться и регионы, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши страны давно и успешно взаимодействуют в области науки и техники, сообща решают стратегическую задачу создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства. Важно, чтобы к реализации цифровой повестки активнее подключались и наши регионы", - сказал он на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России.Путин отметил, что сейчас уже осуществляется целый ряд совместных инновационных программ и проектов в таких сферах, как: информационно-вычислительные технологии, геологоразведка и энергетика, геномные и медицинские исследования.
https://ria.ru/20210701/pozdravlenie-1739389449.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739436517_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_5f722bcfe9890b0b0e59f9eb4c74141c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, белоруссия, в мире
Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в области науки
13:04 01.07.2021 (обновлено: 16:14 01.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в заседании 8-го Форума регионов Белоруссии и России
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании 8-го Форума регионов Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в области науки и техники

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия давно взаимодействуют в области науки и техники, к цифровой повестке должны подключаться и регионы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши страны давно и успешно взаимодействуют в области науки и техники, сообща решают стратегическую задачу создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства. Важно, чтобы к реализации цифровой повестки активнее подключались и наши регионы", - сказал он на пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России.
Путин отметил, что сейчас уже осуществляется целый ряд совместных инновационных программ и проектов в таких сферах, как: информационно-вычислительные технологии, геологоразведка и энергетика, геномные и медицинские исследования.
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании 8-го Форума регионов Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
12:59
Путин поздравил народ Белоруссии с Днем независимости
 
НаукаРоссияВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:52Рябков и Салливан обсудили выстраивание отношений России и США
16:52РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта
16:50В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта
16:50Умерла актриса Наталья Смирнова
16:48Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID
16:47На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказала о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
Лента новостейМолния