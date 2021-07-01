Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210701/prokuror-1739357301.html
Прокурор Астраханской области поговорил с женщиной, обратившейся к Путину
Прокурор Астраханской области поговорил с женщиной, обратившейся к Путину - РИА Новости, 01.07.2021
Прокурор Астраханской области поговорил с женщиной, обратившейся к Путину
Прокурор Астраханской области Сергей Фрост встретился с местной жительницей Оксаной Плужниковой, обратившейся на прямую линию с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:11
2021-07-01T10:11
прямая линия с владимиром путиным — 2021
россия
игорь бабушкин
здоровье - общество
владимир путин
астраханская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739266238_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_f48acd1e2ac48f869e306ae2310a9720.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл – РИА Новости. Прокурор Астраханской области Сергей Фрост встретился с местной жительницей Оксаной Плужниковой, обратившейся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу выплат на детей, сообщает прокуратура региона.В ходе прямой линии в среду Плужникова задала президенту вопрос от лица "всех мамочек Астраханской области" о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет."Прокурор Астраханской области Сергей Фрост провел личный прием местной жительницы, которая обратилась к президенту…", - говорится в сообщении. По обращению женщины проводится проверка, ее результат прокурором области взят под личный контрольРанее с Плужниковой встретился губернатор Игорь Бабушкин, который сообщил, что накануне они получили ответ из министерства труда и соцразвития России, куда обращались за разъяснениями по поводу начисления данных выплат. Кроме того, в ближайшее время власти ждут ответа из прокуратуры области, который позволит "скорректировать нормативную базу".
https://ria.ru/20210630/vyplaty-1739218493.html
https://ria.ru/20210630/vyplaty-1739231513.html
россия
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739266238_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d3a8a773c5817b76e2506cc62ca5efae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь бабушкин, здоровье - общество, владимир путин, астраханская область, общество
Прокурор Астраханской области поговорил с женщиной, обратившейся к Путину
10:11 01.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Прокурор Астраханской области встретился с женщиной, обратившейся к Путину

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл – РИА Новости. Прокурор Астраханской области Сергей Фрост встретился с местной жительницей Оксаной Плужниковой, обратившейся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу выплат на детей, сообщает прокуратура региона.
В ходе прямой линии в среду Плужникова задала президенту вопрос от лица "всех мамочек Астраханской области" о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным в эфире российских телеканалов и радиостанций - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 13:52Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин пообещал разобраться с выплатами на детей в Астраханской области
"Прокурор Астраханской области Сергей Фрост провел личный прием местной жительницы, которая обратилась к президенту…", - говорится в сообщении. По обращению женщины проводится проверка, ее результат прокурором области взят под личный контроль
Ранее с Плужниковой встретился губернатор Игорь Бабушкин, который сообщил, что накануне они получили ответ из министерства труда и соцразвития России, куда обращались за разъяснениями по поводу начисления данных выплат. Кроме того, в ближайшее время власти ждут ответа из прокуратуры области, который позволит "скорректировать нормативную базу".
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 14:42Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
В Астраханской области начали проверку после жалобы о выплатах детям
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021РоссияИгорь БабушкинЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинАстраханская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:52РАН поддержала идею создания российско-белорусской вакцины в виде йогурта
16:50В церковной больнице будут внедрять технологии искусственного интеллекта
16:50Умерла актриса Наталья Смирнова
16:48Ректор ПМГМУ рассказал, как увеличить число пунктов вакцинации от COVID
16:47На юге Испании загорелись склады с хамоном
16:45Синоптик призвала не верить слухам о новом наводнении в Крыму
16:45Посольство в Литве ответило на обвинение в отправке конверта с порошком
16:45На директора турагентства, помогавшей со сдачей ПЦР-теста, возбудили дело
16:44Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио
16:42В Анапе проверят видео, где сотрудница отеля говорит, что "всем платит"
16:39Эксперты рассказали, как жара повлияет на урожай зерна и картофеля
16:39Полиция Москвы объяснила жесткое задержание дебошира в центре города
16:36Захарова рассказала о прогрессе на переговорах по СВПД
16:34В Москве рассказали, сколько прокатных самокатов попадает в ДТП
16:23На Чукотке выпал снег
16:20Чернышенко отметил важность субсидий на российское ПО для малого бизнеса
16:20"Лжец": в Сети раскритиковали заявление Кулебы об украинцах и русских
16:18Эксперт рассказала о детях с гиперплазией коры надпочечников из России
16:17Врач опровергла сообщения о росте числа людей с генетическими болезнями
16:17Нацагентство потребовало уволить главу "Нафтогаза Украины"
Лента новостейМолния