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Прокурор Астраханской области поговорил с женщиной, обратившейся к Путину
Прокурор Астраханской области поговорил с женщиной, обратившейся к Путину - РИА Новости, 01.07.2021
Прокурор Астраханской области поговорил с женщиной, обратившейся к Путину
Прокурор Астраханской области Сергей Фрост встретился с местной жительницей Оксаной Плужниковой, обратившейся на прямую линию с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T10:11
2021-07-01T10:11
2021-07-01T10:11
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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игорь бабушкин
здоровье - общество
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общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл – РИА Новости. Прокурор Астраханской области Сергей Фрост встретился с местной жительницей Оксаной Плужниковой, обратившейся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу выплат на детей, сообщает прокуратура региона.В ходе прямой линии в среду Плужникова задала президенту вопрос от лица "всех мамочек Астраханской области" о выплатах на детей от 3 до 7 лет. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет."Прокурор Астраханской области Сергей Фрост провел личный прием местной жительницы, которая обратилась к президенту…", - говорится в сообщении. По обращению женщины проводится проверка, ее результат прокурором области взят под личный контрольРанее с Плужниковой встретился губернатор Игорь Бабушкин, который сообщил, что накануне они получили ответ из министерства труда и соцразвития России, куда обращались за разъяснениями по поводу начисления данных выплат. Кроме того, в ближайшее время власти ждут ответа из прокуратуры области, который позволит "скорректировать нормативную базу".
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россия, игорь бабушкин, здоровье - общество, владимир путин, астраханская область, общество
Прокурор Астраханской области поговорил с женщиной, обратившейся к Путину
Прокурор Астраханской области встретился с женщиной, обратившейся к Путину