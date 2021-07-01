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Тамбовские власти назвали версии избиения активиста, звонившего Путину
Тамбовские власти назвали версии избиения активиста, звонившего Путину - РИА Новости, 01.07.2021
Тамбовские власти назвали версии избиения активиста, звонившего Путину
Власти Тамбовской области назвали несколько своих версий нападения на активиста, который записал видео для прямой линии президента России против строительства... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T17:03
2021-07-01T17:03
2021-07-01T17:03
прямая линия с владимиром путиным — 2021
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прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
тамбовская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 1 июл - РИА Новости. Власти Тамбовской области назвали несколько своих версий нападения на активиста, который записал видео для прямой линии президента России против строительства мусорного полигона.Информация об избиении активиста Романа Герасимова изначально появилась на страницах тамбовских интернет-групп и в местных Telegram-каналах. Там сообщалось, что утром в четверг на Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета ранее записал видео для прямой линии с президентом Владимиром Путиным с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, у дома в селе Березовка напали трое неизвестных. Мужчине, по сообщениям в соцсетях, нанесли три ножевых ранения, днем ранее ему "порезали колесо автомобиля".В полиции факт нападения на мужчину подтвердили, добавив, что устанавливают обстоятельства случившегося и причастных к произошедшему."У нападения на Романа Герасимова есть несколько возможных сценариев", - сказал РИА Новости представитель обладминистрации.Чиновник также не исключил версию конфликта на дороге и коммерческую подоплеку инцидента в связи с тем, что, по его словам, Герасимов является учредителем ООО "Технопарк", в собственности которого находятся четыре мусорных полигона в Тамбовской области, и все эти полигоны эксплуатируются ООО "КомЭк".Представитель администрации отметил, что в 2018 году "КомЭк" проиграл конкурс на регоператорство.
https://ria.ru/20210701/poligon-1739398155.html
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россия, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, тамбовская область, происшествия
Тамбовские власти назвали версии избиения активиста, звонившего Путину
Тамбовские власти назвали свои версии избиения активиста, жаловавшегося Путину