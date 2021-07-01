https://ria.ru/20210701/privivka-1739403568.html

Паслер: в Оренбуржье от COVID-19 привилось 34 процента жителей

Паслер: в Оренбуржье от COVID-19 привилось 34 процента жителей - РИА Новости, 01.07.2021

Паслер: в Оренбуржье от COVID-19 привилось 34 процента жителей

В Оренбуржье от COVID-19 привились более 34% населения области, сообщил губернатор региона Денис Паслер после прямой линии с президентом, на которой обсуждался, РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:50

2021-07-01T13:50

2021-07-01T13:50

оренбургская область

коронавирус в россии

денис паслер

здоровье - общество

общество

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ОРЕНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. В Оренбуржье от COVID-19 привились более 34% населения области, сообщил губернатор региона Денис Паслер после прямой линии с президентом, на которой обсуждался, в том числе, вопрос вакцинации от коронавирусной инфекции."В Оренбуржье от коронавируса привито более 34 процентов взрослого населения. По выполнению плана по вакцинации регион превышает среднероссийские показатели",- цитирует пресс-служба слова Паслера.Глава региона отметил, что региональные власти оценивают ситуацию с коронавирусом как стабильную.

https://ria.ru/20210625/turpotok-1738614377.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, денис паслер, здоровье - общество, общество