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Паслер: в Оренбуржье от COVID-19 привилось 34 процента жителей
Паслер: в Оренбуржье от COVID-19 привилось 34 процента жителей - РИА Новости, 01.07.2021
Паслер: в Оренбуржье от COVID-19 привилось 34 процента жителей
В Оренбуржье от COVID-19 привились более 34% населения области, сообщил губернатор региона Денис Паслер после прямой линии с президентом, на которой обсуждался, РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:50
2021-07-01T13:50
2021-07-01T13:50
оренбургская область
коронавирус в россии
денис паслер
здоровье - общество
общество
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ОРЕНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. В Оренбуржье от COVID-19 привились более 34% населения области, сообщил губернатор региона Денис Паслер после прямой линии с президентом, на которой обсуждался, в том числе, вопрос вакцинации от коронавирусной инфекции."В Оренбуржье от коронавируса привито более 34 процентов взрослого населения. По выполнению плана по вакцинации регион превышает среднероссийские показатели",- цитирует пресс-служба слова Паслера.Глава региона отметил, что региональные власти оценивают ситуацию с коронавирусом как стабильную.
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коронавирус в россии, денис паслер, здоровье - общество, общество