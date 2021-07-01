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Оренбургская область
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Паслер: в Оренбуржье от COVID-19 привилось 34 процента жителей
Паслер: в Оренбуржье от COVID-19 привилось 34 процента жителей - РИА Новости, 01.07.2021
Паслер: в Оренбуржье от COVID-19 привилось 34 процента жителей
В Оренбуржье от COVID-19 привились более 34% населения области, сообщил губернатор региона Денис Паслер после прямой линии с президентом, на которой обсуждался, РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:50
2021-07-01T13:50
оренбургская область
коронавирус в россии
денис паслер
здоровье - общество
общество
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ОРЕНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. В Оренбуржье от COVID-19 привились более 34% населения области, сообщил губернатор региона Денис Паслер после прямой линии с президентом, на которой обсуждался, в том числе, вопрос вакцинации от коронавирусной инфекции."В Оренбуржье от коронавируса привито более 34 процентов взрослого населения. По выполнению плана по вакцинации регион превышает среднероссийские показатели",- цитирует пресс-служба слова Паслера.Глава региона отметил, что региональные власти оценивают ситуацию с коронавирусом как стабильную.
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коронавирус в россии, денис паслер, здоровье - общество, общество

Паслер: в Оренбуржье от COVID-19 привилось 34 процента жителей

13:50 01.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Медицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
 Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ОРЕНБУРГ, 1 июл - РИА Новости. В Оренбуржье от COVID-19 привились более 34% населения области, сообщил губернатор региона Денис Паслер после прямой линии с президентом, на которой обсуждался, в том числе, вопрос вакцинации от коронавирусной инфекции.
"В Оренбуржье от коронавируса привито более 34 процентов взрослого населения. По выполнению плана по вакцинации регион превышает среднероссийские показатели",- цитирует пресс-служба слова Паслера.
Глава региона отметил, что региональные власти оценивают ситуацию с коронавирусом как стабильную.
"Мы действуем гибко, штаб оперативно принимает решения. Перестроили медицину в разгар пандемии и одними из первых "распаковали" бизнес после стабилизации ситуации",- отметил Паслер.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 15:12Оренбургская область
Паслер: турпоток в Оренбуржье может быть увеличен вдвое
 
Оренбургская областьКоронавирус в РоссииДенис ПаслерЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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