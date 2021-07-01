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Шапша: приоритет развития Калужской области – человеческий капитал

Шапша: приоритет развития Калужской области – человеческий капитал - РИА Новости, 01.07.2021

Шапша: приоритет развития Калужской области – человеческий капитал

КАЛУГА, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша определил приоритетное направление развития региона до 2040 года – развитие... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:02

2021-07-01T13:02

2021-07-01T13:02

калужская область

россия

владислав шапша

калуга

калужская область

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КАЛУГА, 1 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша определил приоритетное направление развития региона до 2040 года – развитие человеческого капитала, сообщает правительство региона."Все, что касается людей, их безопасности, здоровья, образования, создания высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих мест – главный предмет нашего стремления, то, над чем мы работаем", - сказал Шапша, выступая на прошедшей в Калуге XVI германо-российской конференции городов-партнёров "Укрепление муниципальных и региональных связей – расширение горизонтов".На протяжении трех дней участники международной конференции - представители органов власти, деловых кругов, эксперты России и Германии обсуждали широкий круг вопросов, обменивались идеями, мнениями и опытом. Среди основных тем дискуссий – создание имиджа и бренда региона, подготовка квалифицированных кадров, определение профессиональной ориентации молодежи.

https://ria.ru/20210623/privivka-1738323436.html

россия

калуга

калужская область

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россия, владислав шапша, калуга, калужская область