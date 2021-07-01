В Приморье отремонтируют около 350 километров трассы в течение года
© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
В Приморье отремонтируют около 350 километров трассы в течение года
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Около 350 километров трассы федерального, регионального и муниципального значения отремонтируют в Приморье в этом году, сообщает правительство региона.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду сообщил, что к 2024 году 50% региональных трасс в стране должно быть приведено в нормативное состояние.
"В текущем году в крае приведут в порядок в общей сложности 350 километров трассы… Дорожные работы идут сейчас на федеральных, региональных и муниципальных трассах. Приводится в порядок большой участок федеральной трассы "Уссури" в Надеждинском районе. Большой ремонт ведется на дороге Артем – Находка, до осени подрядчик его завершит. Таким образом, одна из самых проблемных трасс Приморья будет отремонтирована полностью", - говорится в сообщении.
На этой же дороге продолжается строительство пяти мостов, один был сдан ранее. Всего в крае возводится 13 мостовых сооружений, большинство из них запустят в этом году.
Власти отмечают, что благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом году в крае будет отремонтировано почти 100 километров региональных и муниципальных трасс. В нацпроект включены наиболее важные участки региональных дорог, в основном это трассы к местам отдыха жителей и гостей Приморья. Основные работы по ним будут завершены в течение месяца.
Также увеличены объемы дорожного ремонта муниципальных дорог в Приморье. На эти цели направляются субсидии из бюджета Приморского края – свыше 3 миллиардов рублей.
Ранее губернатор Олег Кожемяко поручил начать асфальтирование грунтовых дорог на острове Русском. Ожидается, что эта работа пройдет в течение нескольких лет. Один участок протяженностью более 1 километра отремонтируют в этом году – на эти цели поступила субсидия Минвостокразвития.
В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020–2027 годы. Ее целями является развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках и кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы региона. Кроме того, среди целей - развитие и обслуживание дорожной сети, повышение транспортной доступности территорий края и его связности с другими регионами РФ, развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок.