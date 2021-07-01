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В Приморье отремонтируют около 350 километров трассы в течение года
В Приморье отремонтируют около 350 километров трассы в течение года - РИА Новости, 01.07.2021
В Приморье отремонтируют около 350 километров трассы в течение года
Около 350 километров трассы федерального, регионального и муниципального значения отремонтируют в Приморье в этом году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T08:29
2021-07-01T08:29
олег кожемяко
надеждинский район
артем
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Около 350 километров трассы федерального, регионального и муниципального значения отремонтируют в Приморье в этом году, сообщает правительство региона.Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду сообщил, что к 2024 году 50% региональных трасс в стране должно быть приведено в нормативное состояние."В текущем году в крае приведут в порядок в общей сложности 350 километров трассы… Дорожные работы идут сейчас на федеральных, региональных и муниципальных трассах. Приводится в порядок большой участок федеральной трассы "Уссури" в Надеждинском районе. Большой ремонт ведется на дороге Артем – Находка, до осени подрядчик его завершит. Таким образом, одна из самых проблемных трасс Приморья будет отремонтирована полностью", - говорится в сообщении.На этой же дороге продолжается строительство пяти мостов, один был сдан ранее. Всего в крае возводится 13 мостовых сооружений, большинство из них запустят в этом году.Власти отмечают, что благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом году в крае будет отремонтировано почти 100 километров региональных и муниципальных трасс. В нацпроект включены наиболее важные участки региональных дорог, в основном это трассы к местам отдыха жителей и гостей Приморья. Основные работы по ним будут завершены в течение месяца.Также увеличены объемы дорожного ремонта муниципальных дорог в Приморье. На эти цели направляются субсидии из бюджета Приморского края – свыше 3 миллиардов рублей.Ранее губернатор Олег Кожемяко поручил начать асфальтирование грунтовых дорог на острове Русском. Ожидается, что эта работа пройдет в течение нескольких лет. Один участок протяженностью более 1 километра отремонтируют в этом году – на эти цели поступила субсидия Минвостокразвития.В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020–2027 годы. Ее целями является развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках и кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы региона. Кроме того, среди целей - развитие и обслуживание дорожной сети, повышение транспортной доступности территорий края и его связности с другими регионами РФ, развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20210630/primore-1739241514.html
https://ria.ru/20210628/primore-1738870143.html
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олег кожемяко, надеждинский район, артем, приморский край
В Приморье отремонтируют около 350 километров трассы в течение года
08:29 01.07.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев

В Приморье отремонтируют около 350 километров трассы в течение года

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 1 июл – РИА Новости. Около 350 километров трассы федерального, регионального и муниципального значения отремонтируют в Приморье в этом году, сообщает правительство региона.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду сообщил, что к 2024 году 50% региональных трасс в стране должно быть приведено в нормативное состояние.
"В текущем году в крае приведут в порядок в общей сложности 350 километров трассы… Дорожные работы идут сейчас на федеральных, региональных и муниципальных трассах. Приводится в порядок большой участок федеральной трассы "Уссури" в Надеждинском районе. Большой ремонт ведется на дороге АртемНаходка, до осени подрядчик его завершит. Таким образом, одна из самых проблемных трасс Приморья будет отремонтирована полностью", - говорится в сообщении.
На этой же дороге продолжается строительство пяти мостов, один был сдан ранее. Всего в крае возводится 13 мостовых сооружений, большинство из них запустят в этом году.
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Власти отмечают, что благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в этом году в крае будет отремонтировано почти 100 километров региональных и муниципальных трасс. В нацпроект включены наиболее важные участки региональных дорог, в основном это трассы к местам отдыха жителей и гостей Приморья. Основные работы по ним будут завершены в течение месяца.
Также увеличены объемы дорожного ремонта муниципальных дорог в Приморье. На эти цели направляются субсидии из бюджета Приморского края – свыше 3 миллиардов рублей.
Ранее губернатор Олег Кожемяко поручил начать асфальтирование грунтовых дорог на острове Русском. Ожидается, что эта работа пройдет в течение нескольких лет. Один участок протяженностью более 1 километра отремонтируют в этом году – на эти цели поступила субсидия Минвостокразвития.
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В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020–2027 годы. Ее целями является развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках и кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы региона. Кроме того, среди целей - развитие и обслуживание дорожной сети, повышение транспортной доступности территорий края и его связности с другими регионами РФ, развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок.
 
Олег КожемякоНадеждинский районАртемПриморский край
 
 
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