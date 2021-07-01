https://ria.ru/20210701/prigovor-1739394081.html

Красноярец, бросивший в полицейского бутылку, получил условный срок

Красноярец, бросивший в полицейского бутылку, получил условный срок - РИА Новости, 01.07.2021

Красноярец, бросивший в полицейского бутылку, получил условный срок

Центральный районный суд Красноярска приговорил к условному лишению свободы мужчину, кинувшего бутылкой в полицейского на несогласованной акции, сообщает... РИА Новости, 01.07.2021

2021-07-01T13:12

2021-07-01T13:12

2021-07-01T13:12

россия

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Центральный районный суд Красноярска приговорил к условному лишению свободы мужчину, кинувшего бутылкой в полицейского на несогласованной акции, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда.В суде пояснили, что 23-летний Виталий Бердников обвинялся в том, что в январе кинул бутылкой в полковника полиции на несогласованной акции, ему вменили статью о применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья."Центральный районный суд признал Бердникова виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог (статья 267 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).

https://ria.ru/20210622/prigovor-1738158894.html

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россия

красноярск

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россия, красноярск, происшествия