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Красноярец, бросивший в полицейского бутылку, получил условный срок
Красноярец, бросивший в полицейского бутылку, получил условный срок - РИА Новости, 01.07.2021
Красноярец, бросивший в полицейского бутылку, получил условный срок
Центральный районный суд Красноярска приговорил к условному лишению свободы мужчину, кинувшего бутылкой в полицейского на несогласованной акции, сообщает... РИА Новости, 01.07.2021
2021-07-01T13:12
2021-07-01T13:12
россия
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Центральный районный суд Красноярска приговорил к условному лишению свободы мужчину, кинувшего бутылкой в полицейского на несогласованной акции, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда.В суде пояснили, что 23-летний Виталий Бердников обвинялся в том, что в январе кинул бутылкой в полковника полиции на несогласованной акции, ему вменили статью о применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья."Центральный районный суд признал Бердникова виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог (статья 267 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).
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россия, красноярск, происшествия
Красноярец, бросивший в полицейского бутылку, получил условный срок
13:12 01.07.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Житель Красноярска, бросивший в полицейского бутылку на акции протеста, получил условный срок

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 1 июл - РИА Новости. Центральный районный суд Красноярска приговорил к условному лишению свободы мужчину, кинувшего бутылкой в полицейского на несогласованной акции, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда.
В суде пояснили, что 23-летний Виталий Бердников обвинялся в том, что в январе кинул бутылкой в полковника полиции на несогласованной акции, ему вменили статью о применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья.
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"Центральный районный суд признал Бердникова виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог (статья 267 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).
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